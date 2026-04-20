Лукашенко предсказывает крах Путину и Трампу: назвал их "императорами"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина "императорами". По его словам, в отличие от них, он не стремится к общей любви и не имеет таких возможностей влияния.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT ответил по поводу критики в его сторону и заявил, что спокойно реагирует на обвинения в авторитаризме.

"Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И он мне всегда подсказывал, что тебя любить не будут... Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить размышлять, чтобы их любили. У меня не те возможности, что у них", — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер прокомментировал публикации западных медиа, где его часто называют "последним диктатором Европы". Лукашенко заявил, что не считает себя диктатором, а также добавил, что настоящая диктатура якобы всегда заканчивается крахом.

"Диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Как произошло у вас в США с Ираном. Пусть не крах, но что-то похожее на поражение. У меня нет такого ресурса, чтобы диктовать. Вот Трамп имеет этот ресурс, и он диктует — в Венесуэле, на Кубе, пытается в Иране диктовать, Китаю — всем странам что-то продиктовать", — сказал Лукашенко.

Отдельно Лукашенко резко высказался по отношению к Соединенным Штатам. Он заявил, что Вашингтону следует "поучиться демократии" в Беларуси, а разговоры США о правах человека назвал политическими декларациями.

