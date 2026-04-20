logo

BTC/USD

75283

ETH/USD

2317.89

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Беларусь Лукашенко предсказывает крах Путину и Трампу: назвал их "императорами"
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко предсказывает крах Путину и Трампу: назвал их "императорами"

Александр Лукашенко заявил, что Путин и Трамп являются "императорами".

20 апреля 2026, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина "императорами". По его словам, в отличие от них, он не стремится к общей любви и не имеет таких возможностей влияния.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT ответил по поводу критики в его сторону и заявил, что спокойно реагирует на обвинения в авторитаризме.

"Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И он мне всегда подсказывал, что тебя любить не будут... Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить размышлять, чтобы их любили. У меня не те возможности, что у них", — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер прокомментировал публикации западных медиа, где его часто называют "последним диктатором Европы". Лукашенко заявил, что не считает себя диктатором, а также добавил, что настоящая диктатура якобы всегда заканчивается крахом.

"Диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Как произошло у вас в США с Ираном. Пусть не крах, но что-то похожее на поражение. У меня нет такого ресурса, чтобы диктовать. Вот Трамп имеет этот ресурс, и он диктует — в Венесуэле, на Кубе, пытается в Иране диктовать, Китаю — всем странам что-то продиктовать", — сказал Лукашенко.

Отдельно Лукашенко резко высказался по отношению к Соединенным Штатам. Он заявил, что Вашингтону следует "поучиться демократии" в Беларуси, а разговоры США о правах человека назвал политическими декларациями.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-ja-ne-imperator-kak-tramp-ili-putin-chtoby-ozhidat-vseobschej-ljubvi-776436-2026/
Теги:

Новости

Все новости