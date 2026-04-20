Лукашенко предсказывает крах Путину и Трампу: назвал их "императорами"

Slava Kot
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина "императорами". По его словам, в отличие от них, он не стремится к общей любви и не имеет таких возможностей влияния.
Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT ответил по поводу критики в его сторону и заявил, что спокойно реагирует на обвинения в авторитаризме.
Также белорусский лидер прокомментировал публикации западных медиа, где его часто называют "последним диктатором Европы". Лукашенко заявил, что не считает себя диктатором, а также добавил, что настоящая диктатура якобы всегда заканчивается крахом.
Отдельно Лукашенко резко высказался по отношению к Соединенным Штатам. Он заявил, что Вашингтону следует "поучиться демократии" в Беларуси, а разговоры США о правах человека назвал политическими декларациями.
