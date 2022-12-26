Лукашенко обещает россиянам самый счастливый год

Во время общения с прессой на полях неформального саммита СНГ в Санк-Петербурге Лукашенко заявил, что о 2023 году не нужно переживать , потому что все "будет нормально", пишут "Комментарии".



Глава Беларуси цинично ответил, каким будет 2023 год

На вопрос, каким будет 2023 год, диктатор ответил: "Счастливейшим. Он должен быть самым удачным. Не волнуйтесь — будет нормально".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на очередную встречу к Путину. Здесь 26-27 декабря должна пройти неформальная встреча глав стран-участниц СНГ. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах. Кремль боится, что Лукашенко начнет маневрировать, к тому же Москва хочет больших уступок от Минска. Задача Кремля – подписать официальное соглашение, сделав пребывание своих военных в Беларуси более или менее легальным и постоянным. В этом году белорусский и российский диктаторы встречались уже восемь раз, причем только недавно состоялась их встреча в Республике Беларусь, все остальные разы Лукашенко летал в РФ.

По словам международных аналитиков, Россия хочет показать, что не намерена отступать, что война – надолго. Вынуждая Украину уделять пристальное внимание этому направлению. Держать на севере часть войск, часть ПВО. Такой фактор постоянного напряжения, распыления сил и средств. Вероятно, что будет использована формула, когда белорусские солдаты подписывают контракт с российской армией. Чтобы не идти против Украины под флагом СБ. Такое непрямое, скрытое участие представителей белорусских ВС в войне.

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