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Лукашенко обещает за год подготовить Беларусь к современной войне

Александр Лукашенко заявил, что опыт современной войны полностью белорусами усвоен

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Примерно через год Беларусь будет иметь "все в полном объеме" для ведения современной войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта. При этом диктатор не уточнил, для какой современной во1йны и с кем он собрался вооружать Беларусь.

Лукашенко обещает за год подготовить Беларусь к современной войне

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко заявил, что его бойцы уже имеют опыт современной войны. Поэтому уже сейчас происходит поставка всего современного. По словам белорусского президента, в Беларуси будет самая современная связь, разведка, новейшие беспилотники, ударные в частности, активная защита. 


При этом диктатор уточнил, что все это нужно Беларуси для качественной обороны, хоть и в любой момент армия Беларуси может перейти в наступление. 

В то же время Лукашенко намекнул на возможность применения ядерного оружия для нанесения "непоправимого вреда" врагу. 

"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем", – отметил Лукашенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – белорусский диктатор Лукашенко прямо намекнул на то, что война в Украине может получить продолжение, но на территории других стран. К этому белорусской армии нужно готовиться уже сейчас.




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