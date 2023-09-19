Украина – это только начало: Лукашенко заинтриговал заявлением о новых войнах

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", во время одного из совещаний самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларуси надо уделить больше внимания сфере обороны, в том числе и финансово. Диктатор намекнул на то, что война в Украине может получить продолжение, но на территории других стран.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Александр Лукашенко отметил, что во время его недавнего визита в Москву ключевой темой на переговорах с Путиным стал вопрос обороны и безопасности.
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По его словам, Беларусь и Россию "более всего настораживает Польша, за которой стоит Америка". По версии диктатора, США хотят "развалить ЕС", а точкой опоры для них якобы является именно Польша.
Более того, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь перенимает опыт ведения войны в Украине от "вагнеровцев". По его словам, в ВС РБ "есть основа", а технологии они перенимают у Китая и России.
Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александра Лукашенко во время сегодняшнего визита в РФ заявил президенту РФ Владимиру Путину, что его тоже интересует сотрудничество с Северной Кореей. Именно поэтому, как считает диктатор, было бы полезным "сотрудничество на троих", а именно – Россия, Беларусь и КНДР.
Также издание "Комментарии" сообщало – Европарламент признал самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко причастным к развязыванию войны против Украины наравне с российскими диктатором Владимиром Путиным – и призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на его арест. О чем говорит данное решение? Почему принято лишь сейчас? К каким последствиям может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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