Лукашенко обозвал Трампа "бульдозером": как назвал Зеленского, Путина, Си и Ким Чен Ына

Белорусский диктатор Александр Лукашенко дал ряд ярких характеристик ключевым мировым политикам, в частности, объяснил, почему назвал президента США Дональда Трампа "бульдозером". Также Лукашенко вспомнил о президенте Украины Владимире Зеленском, российском диктаторе Владимире Путине, главе КНР Си Цзиньпине и лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax рассказал, что рад приходу к власти Трампа в США. По словам белорусского диктатора, американский лидер прошел по США как "бульдозер".

"Я его назвал в предвыборной кампании бульдозер. Он прошел по стране, как бульдозер, и победил. Я не думал, что он так оглушительно победит в США. Но он победил. И даже Господь его пожалел. С какой стороны не посмотри, Трамп – сильная фигура", — сказал Лукашенко.

Российского диктатора Владимира Путина Лукашенко охарактеризовал как "нормального человека" с "хорошими человеческими качествами", но в то же время назвал его "волкодавом" в политике. По его мнению, Путин является сильным и опытным руководителем, способным управлять великим государством.

Оценивая президента Украины Владимира Зеленского, Лукашенко вспомнил о личной встрече шестилетней давности и назвал украинского лидера "неопытным".

"Мне показалось, вменяемый человек тогда, но неопытный. Но это естественно. Если о политике говорить. Что касается личных каких-то качеств, я не столь близок с ниму, как с Путиным или Си Цзиньпином", — сказал Лукашенко.

Лидера Китая Си Цзиньпина Лукашенко описал как "умного, аккуратного и чрезвычайно спокойного человека", увязав это с особенностями китайской политической культуры и стратегической терпимостью Пекина.

Также белорусский диктатор поделился впечатлениями от короткой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, назвав его "нормальным, спокойным и порядочным человеком", с которым, по его убеждению, "можно договариваться".

