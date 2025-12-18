Лукашенко обізвав Трампа "бульдозером": як назвав Зеленського, Путіна, Сі та Кім Чен Ина

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав низку яскравих характеристик ключовим світовим політикам, зокрема пояснив, чому назвав президента США Дональда Трампа "бульдозером". Також Лукашенко згадав про президента України Володимира Зеленського, російського диктатора Володимира Путіна, очільника КНР Сі Цзіньпіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax розповів, що радий приходу до влади Трампа в США. За словами білоруського диктатора, американський лідер пройшов по США, як "бульдозер".

"Я його назвав у передвиборчій кампанії бульдозер. Він пройшов країною, як бульдозер, і переміг. Я не думав, що він так оглушливо переможе у США. Але він переміг. І навіть Господь його пошкодував. З якого боку не подивися, Трамп – сильна постать", — сказав Лукашенко.

Російського диктатора Володимира Путіна Лукашенко охарактеризував як "нормальну людину" з "хорошими людськими якостями", але водночас назвав його "вовкодавом" у політиці. На його думку, Путін сильним і досвідчений керівник, здатний управляти великою державою.

Оцінюючи президента України Володимира Зеленського, Лукашенко згадав про особисту зустріч шестирічної давнини та назвав українського лідера "недосвідченим".

"Мені здалося, осудна людина тоді, але недосвідчений. Але це природно. Якщо про політику говорити. Щодо особистих якихось якостей, я не настільки близький з ним, як з Путіним чи Сі Цзіньпіном", — сказав Лукашенко.

Лідера Китаю Сі Цзіньпіна Лукашенко описав як "розумну, акуратну і надзвичайно спокійну людину", пов’язавши це з особливостями китайської політичної культури та стратегічною терплячістю Пекіна.

Також білоруський диктатор поділився враженнями від короткої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, назвавши його "нормальною, спокійною та порядною людиною", з якою, на його переконання, "можна домовлятися".

