Лукашенко вказав на ключ до закінчення війни: останнє слово не за Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що припинення війни Росії проти України багато в чому залежить від позиції Дональда Трампа та Сполучених Штатів Америки. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Newsmax.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

За словами Олександра Лукашенка, вирішальним фактором стане особиста наполегливість Трампа. Він підкреслив, що екс-президент США є людиною з характером, хоч і схильною до імпульсивних рішень.

При цьому, на думку білоруського диктатора, важливо, щоб Трамп не відмовився від своєї лінії і не махнув рукою на мирне врегулювання. У такому разі, вважає Лукашенко, результату буде досягнуто, а європейським країнам "нічого шуміти" навколо цього процесу.

Відповідаючи на запитання про те, як Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну прийти до миру, Лукашенко зазначив, що міжнародна обстановка, що складається, сама підштовхує сторони до переговорів. Він також попередив, що можлива ескалація не піде на користь Росії, оскільки в конфлікт буде втягнуто ще більше людей.

Олександр Лукашенко висловив упевненість, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується миром, і наголосив: чим раніше це станеться, тим менше людських жертв буде. Водночас, він заявив, що Зеленський, на його думку, усвідомлює ризики затягування конфлікту, аж до загрози існуванню української держави.

Говорячи про гарантії безпеки, Лукашенко зазначив, що Росія зацікавлена у таких домовленостях, які б виключили повторення війни в майбутньому. Він додав, що Трамп нібито готовий виступити гарантом таких угод та закликав прискорити переговорний процес.

