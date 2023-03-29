Лукашенко обратится к белорусам: о чем будет говорить – есть ли повод для беспокойства

Стало известно, что 31 марта самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко выступит с ежегодным посланием к белорусам и парламенту РБ. По словам главы лукашенковской администрации Игоря Сергиенко, мероприятие будет знаковым, фундаментальным, а само послание – "ярким, интересным, острым и актуальным". Какие меседжи могут прозвучать от Лукашенко? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко заявит о братских отношениях с РФ, нет сомнений, что будет много грязи в сторону Украины, на Запад, на НАТО

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник не ожидает ничего прорывного от послания Лукашенко.

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"Ведь нет тех тем, где Беларусь была бы страной, которая задает моду, темп. Она не является региональным лидером, экономическим лидером. Это – государство-сателлит РФ. Потому вся речь Лукашенко сейчас пишется в Москве, – поясняет эксперт. – Соответственно, темы будут абсолютно в канве российской повестки дня".

По мнению Николая Мельника, речь о вопросах российско-украинской войны, где РБ в очередной раз заявит, что не является ее участником, но готова приобщаться на стороне России, если возникнет угроза для белорусской нацбезопасности (которая давно уничтожена РФ).

Кроме того, считает эксперт, будет затронут вопрос размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.

"Опять же, Лукашенко заявит о братских отношениях с РФ. Нет сомнений, что будет много грязи в сторону Украины, на Запад, на НАТО. И всё это – под аплодисменты белорусского истеблишмента, – прогнозирует Николай Мельник. – То есть, ничего реального прорывного Лукашенко не озвучит. Да и само это обращение не будет иметь каких-то серьезных последствий. Ведь те решения, те действия, которые намерена совершить РБ (а по отношению к Украине это явно враждебные действия) – уже запланированы".

31 марта мы услышим от Лукашенко то, что ему вложит в уста Кремль

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поделилась таким мнением:

"Мы не первый год наблюдаем за тем, как РБ всё больше превращается в колонию РФ. Лукашенковский режим дублирует все меседжи Кремля, а также пытается в своей политике подавления демократических настроений целиком и полностью копировать путинскую власть. Самопровозглашение Лукашенко себя президентом, жесткие разгоны митингов протеста, искоренение оппозиции и свободы слова – всё это калька с действий путинского режима".

Ситуация, по мнению эксперта, усугубилась, когда были подписаны документы о создании т.н. Союзного государства, фактически же – о поглощении Россией соседней Беларуси.

"Так что 31 марта мы услышим от Лукашенко то, что ему вложит в уста Кремль. Будут дублироваться, только в белорусской интерпретации, меседжи Путина. Сказки о позитивной динамике внутри страны, о том, что снаружи – одни враги, что в Украине – нацисты, а т.н. "специальная военная операция" – нужное дело. Манипулятивные россказни о "братьях-славянах", о важности объединения РФ, РБ и Украины. О том, что западные ценности – не наши, а нам нужно базироваться на своих. Которые, судя по действиям властей РФ и РБ, обозначает уничтожение тех, кто пытается приобщиться к демократическому миру", – констатирует Катерина Коваль.

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