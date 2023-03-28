Ядерное оружие в Беларуси: о чем говорит реакция Минска – почему шантаж Путина не сработал

Министерство иностранных дел Республики Беларусь (РБ) 28 марта попыталось оправдать намерение российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории РБ. О чем говорит эта реакция? Почему достаточно сдержанно восприняли путинские ядерные игры представители НАТО, а также Китай? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

И Запад, и Китай понимают, что Путин пошел на примитивный шантаж

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что Кремль пошел на абсолютно примитивный шантаж.

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"И Запад, и Китай, как мне кажется, это понимают. Как и то, что не факт, что ТЯО будет перемещено в Беларусь. Нет для этого соответствующих составляющих, – поясняет эксперт. – Ни стратегической авиации на территории РБ на постоянной основе, ни ракет наземного базирования. У РФ у самой не хватает сейчас всего этого, куда уже передавать что-то РБ!".

Учитывая, что все понимают, что это – шантаж, потому и реакция такая вялая, отмечает Борис Кушнирук.

"Хоть, понятно, будет проведен Совбез ООН по этому поводу, сделаны определенные заявления, возможно, введены новые санкции. Но на каждый такой шантаж просто не начихаешься. Потому и нет действительно серьезной, жесткой реакции", – констатирует эксперт.

Местные пропагандисты уже вовсю тиражируют тезис о том, что "РБ теперь станет ядерной державой"

Политический эксперт Денис Гороховский поделился таким мнением:

Лукашенко может лишь их выполнять. И, если ранее он пытался хоть как-то варьировать между зависимостью от РФ и нежеланием напрямую ввязываться в войну против Украины, выступая лишь плацдармом для России, то последнее время он не даже не пытается принимать подобных попыток". "Беларусь, которая находится в процессе окончательной утраты субъектности, естественно, никак не может влиять на решения, принимаемые Кремлем

При этом, отмечает эксперт, белорусские власти пытаются хоть как-то сохранить лицо, заявляя, что это совместное решение и вообще чуть ли не инициатива белорусской стороны.

"В то же время, для внутреннего пользователя ситуация преподносится совершенно иначе, – отмечает эксперт. – Местные пропагандисты уже вовсю тиражируют тезис о том, что "РБ теперь станет ядерной державой", а особо рьяные уже обещают похоронить под ядерным пеплом Европу. Учитывая общую ситуацию со свободой слова и с доступом к медиа в Беларуси, можно с уверенностью говорить, что данные тезисы были согласованы "сверху". Что еще раз подтверждает – Лукашенко и его окружение полностью отдают себе отчет о происходящем и в будущем должны нести ответственность как пособники путинского режима".

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