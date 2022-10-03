Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси для сбора урожая

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о всеобщей мобилизации в стране для сбора урожая. По его мнению, нужно направить всех людей на уборку урожая. Об этом пишет издание " Белта ".

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко считает, что для сельскохозяйственной продукции Беларуси открылся необъятный рынок.

"Для сельского хозяйства, предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае. Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции. Открылся рынок и цены приличные. Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Мобилизируйте всех: студентов, рабочих, государственных служащих, других людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне. Если человек поработает 5- 6 часов в поле – и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Поэтому мобилизуйте”, – заявил Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко может вступить в российскую войну против Украины. Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, кажется, начал готовиться к полноценному присоединению в войну России против Украины. Латушко рассказал, что источники сообщили, что Беларусь обязалась поставить 100 тысяч мобилизованных.

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко просит белорусов не паниковать . Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждает, что власти не собираются действовать так же, как Кремль, поэтому в стране не будет объявлена мобилизация. По его словам, говорят о возможной мобилизации только критики властей. Однако, уверяет он, Беларусь обязательно будет реагировать на возможные угрозы, попытки терактов.

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