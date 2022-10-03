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Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси для сбора урожая

Лукашенко заявил, что стране необходимо "мобилизовать всех" и направить как можно больше людей на уборку урожая

сегодня, 16:48
Автор:

Лиля Воробьева
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Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о всеобщей мобилизации в стране для сбора урожая. По его мнению, нужно направить всех людей на уборку урожая. Об этом пишет издание " Белта ".

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси для сбора урожая

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко считает, что для сельскохозяйственной продукции Беларуси открылся необъятный рынок.

"Для сельского хозяйства, предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае. Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции. Открылся рынок и цены приличные. Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Мобилизируйте всех: студентов, рабочих, государственных служащих, других людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне. Если человек поработает 5- 6 часов в поле – и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Поэтому мобилизуйте”, – заявил Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко может вступить в российскую войну против Украины. Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, кажется, начал готовиться к полноценному присоединению в войну России против Украины. Латушко рассказал, что источники сообщили, что Беларусь обязалась поставить 100 тысяч мобилизованных.

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко просит белорусов не паниковать . Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждает, что власти не собираются действовать так же, как Кремль, поэтому в стране не будет объявлена мобилизация. По его словам, говорят о возможной мобилизации только критики властей. Однако, уверяет он, Беларусь обязательно будет реагировать на возможные угрозы, попытки терактов.



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Источник: https://www.belta.by/president/view/mobilizujte-vseh-i-uchaschihsja-tozhe-lukashenko-potreboval-dostojno-zakonchit-selskohozjajstvennyj-god-527009-2022/
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