Лукашенко "очень серьезно" пригрозил Украине: что сказал

Slava Kot
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми резкими заявлениями по Украине. Белорусский диктатор отреагировал на уведомление о том, что украинские военные определили сотни потенциальных целей на территории Беларуси в случае угрозы нового вторжения.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Во время общения с журналистами Лукашенко назвал "болтовней" заявления командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди о возможных 500 целях в Беларуси. При этом белорусский лидер ошибочно приписал эти высказывания президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В то же время он заверил, что белорусская армия не будет принимать непосредственное участие в войне против Украины. По его словам, белорусских военных на украинской территории "не было и не будет". Однако, несмотря на заверения в отсутствии планов наступления, Лукашенко выступил с угрозами в сторону Украины в случае ударов по Беларуси.
Также белорусский диктатор выразил мнение, что к подобным заявлениям Киев якобы подталкивают европейские партнеры Украины. По его убеждению, таким образом, союзники пытаются демонстрировать собственную поддержку украинской стороны.
После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году территория Беларуси использовалась русскими войсками как плацдарм для наступления на северные регионы Украины. С этого времени Киев внимательно следит за военной активностью вблизи общей границы.
