Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко "очень серьезно" пригрозил Украине: что сказал
Лукашенко "очень серьезно" пригрозил Украине: что сказал

Александр Лукашенко отреагировал на заявления о 500 потенциальных целях в Беларуси и пригрозил Украине

31 мая 2026, 14:15
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми резкими заявлениями по Украине. Белорусский диктатор отреагировал на уведомление о том, что украинские военные определили сотни потенциальных целей на территории Беларуси в случае угрозы нового вторжения.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Во время общения с журналистами Лукашенко назвал "болтовней" заявления командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди о возможных 500 целях в Беларуси. При этом белорусский лидер ошибочно приписал эти высказывания президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Пусть Владимир Александрович Зеленский простит меня, но это какая-то болтовня", — сказал Лукашенко.

В то же время он заверил, что белорусская армия не будет принимать непосредственное участие в войне против Украины. По его словам, белорусских военных на украинской территории "не было и не будет". Однако, несмотря на заверения в отсутствии планов наступления, Лукашенко выступил с угрозами в сторону Украины в случае ударов по Беларуси.

"Не дай Бог с какой-то территории будет совершена военная атака на территорию Беларуси — война приобретет совсем другой характер в Украине. У нас есть одна цель "очень серьезная" с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси, и они это тоже понимают", — пригрозил Лукашенко.

Также белорусский диктатор выразил мнение, что к подобным заявлениям Киев якобы подталкивают европейские партнеры Украины. По его убеждению, таким образом, союзники пытаются демонстрировать собственную поддержку украинской стороны.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году территория Беларуси использовалась русскими войсками как плацдарм для наступления на северные регионы Украины. С этого времени Киев внимательно следит за военной активностью вблизи общей границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, где в Беларуси размещен "Орешник". Названо точное место, где Путин прячет ракеты.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко получил последнее предупреждение из Украины.



Источник: https://t.me/pul_1/21350
