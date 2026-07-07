Лукашенко оказался между Путиным и Зеленским: почему Минск срочно изменил риторику

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявил, что белорусская армия не будет принимать участие в войне против Украины. Как отмечает The Washington Post, такие заявления прозвучали на фоне усиливающегося давления со стороны Москвы и жестких сигналов, поступающих из Киева.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По данным издания, Кремль продолжает добиваться более активного участия Минска в реализации своих военных планов. Одновременно Украина демонстрирует готовность наносить удары по объектам, которые, по данным Киева, используются для поддержки российских операций.

Одним из наиболее резонансных эпизодов стало предупреждение президента Украины Владимира Зеленского в адрес белорусских властей. Киев потребовал отключить четыре ретрансляционные станции в Брестской и Гомельской областях, которые, как утверждалось, использовались для усиления сигнала российских беспилотников, атакующих украинскую территорию. Украине был предоставлен семидневный срок, после которого объекты могли стать законной военной целью.

Позже появились сообщения о прекращении работы этих ретрансляторов. Хотя официальный Минск этого не подтверждал, сначала об отключении сообщили российские военные блогеры, а затем соответствующую информацию озвучил и украинский президент.

Практически сразу после этого Лукашенко отправился в Россию, где провел двухдневные закрытые переговоры с Владимиром Путиным на Валдае. Детали встречи стороны не раскрыли, а Кремль ограничился заявлением о "неформальном общении" лидеров.

Вскоре после возвращения белорусский лидер выступил перед военными и заверил, что Беларусь не собирается направлять своих военнослужащих на войну. При этом Лукашенко вновь высказался в пользу мирного урегулирования конфликта и признал, что некоторые его прежние заявления в адрес украинского руководства могли быть слишком резкими. Однако он подчеркнул, что не ожидает каких-либо военных действий со стороны Беларуси против Украины.

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