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Лукашенко опинився між Путіним та Зеленським: чому Мінськ терміново змінив риторику

Після попередження Києва та закритої зустрічі з Путіним білоруський лідер публічно запевнив, що не має наміру втягувати армію країни у війну проти України

7 липня 2026, 15:00
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Кравцев Сергей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заявив, що білоруська армія не братиме участі у війні проти України. Як зазначає The Washington Post, такі заяви прозвучали на тлі посилення тиску з боку Москви і жорстких сигналів, що надходять з Києва.

Лукашенко опинився між Путіним та Зеленським: чому Мінськ терміново змінив риторику

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Кремль продовжує домагатися активнішої участі Мінська у реалізації своїх військових планів. Водночас Україна демонструє готовність завдавати ударів об'єктам, які, за даними Києва, використовуються для підтримки російських операцій.

Одним із найбільш резонансних епізодів стало попередження президента України Володимира Зеленського на адресу білоруської влади. Київ вимагає відключити чотири ретрансляційні станції в Брестській та Гомельській областях, які, як стверджувалося, використовувалися для посилення сигналу російських безпілотників, які атакують українську територію. Україні було надано семиденний термін, після якого об'єкти могли стати законною військовою метою.

Згодом з'явилися повідомлення про припинення роботи цих ретрансляторів. Хоча офіційний Мінськ цього не підтверджував, спочатку про відключення повідомили російські військові блогери, а згодом відповідну інформацію озвучив і український президент.

Майже відразу після цього Лукашенко вирушив до Росії, де провів дводенні закриті переговори з Володимиром Путіним на Валдаї. Деталі зустрічі сторони не розкрили, а Кремль обмежився заявою про "неформальне спілкування" лідерів.

Незабаром після повернення білоруський лідер виступив перед військовими та запевнив, що Білорусь не збирається спрямовувати своїх військовослужбовців на війну. При цьому Лукашенко знову висловився за мирне врегулювання конфлікту і визнав, що деякі його колишні заяви на адресу українського керівництва могли бути занадто різкими. Однак він наголосив, що не чекає на якісь військові дії з боку Білорусі проти України.

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