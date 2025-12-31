Лукашенко оконфузился на весь мир: раскрыта шокирующая ложь диктатора

Минобороны России сообщило о якобы заступлении на боевое дежурство комплекса "Орешник" в Беларуси. Вместе с этим ведомство обнародовало видео с бронеавтомобилем "Патруль" и тягачом МЗКТ-7930 с кузовом. Однако достоверный вид самой пусковой установки "Орешника" все еще остается неизвестным, отмечают журналисты издания "Важные истории".

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

По их данным, комплекс разместили на территории бывшей авиабазы "Кричев-6" на востоке Белоруссии. Здесь уже оборудован так называемый "железнодорожный перевалочный пункт военного назначения", по которому могут доставляться ракеты, мобильные пусковые установки и другие компоненты. В конце взлетно-посадочной полосы появилась бетонная площадка, засыпанная землей, что, по мнению аналитиков, может служить скрытой точкой для запуска ракет.

Ранее белорусские журналисты показали вероятную модель "Орешника" в кабинете Лукашенко, однако ее подлинность остается под вопросом. Передняя часть модели напоминает тягач МЗКТ-7930, действительно используемый для перевозки комплексов типа "Искандер", "Бал", "Бастион" или "Ураган". В то же время задняя часть модели, где должны располагаться ракеты, не совпадает с тем, что показано на опубликованном видео.

Эксперты отмечают, что МЗКТ-7930 может выполнять и вспомогательную функцию, как, например, в случае с ракетным комплексом "Тополь-М", и сомневаются, действительно ли показанное на видео действительно является пусковой установкой. Видео не демонстрирует самих пусковых, поэтому возникает вопрос о реальности размещения "Орешника".

