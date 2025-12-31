Лукашенко осоромився на весь світ: розкрито шокуючу брехню диктатора

Міноборони Росії повідомило про нібито заступлення на бойове чергування комплексу "Орешник" у Білорусі. Разом із цим відомство оприлюднило відео з бронеавтомобілем "Патруль" та тягачем МЗКТ-7930 із кузовом. Однак достовірний вигляд самої пускової установки "Орешника" досі залишається невідомим, зазначають журналісти видання "Важливі історії".

Олександр Лукашенко. Фото: УНІАН

За їхніми даними, комплекс розмістили на території колишньої авіабази "Кричів-6" на сході Білорусі. Тут уже обладнано так званий "залізничний перевалковий пункт військового призначення", через який можуть доставлятися ракети, мобільні пускові установки та інші компоненти. Наприкінці злітно-посадкової смуги з’явився бетонний майданчик, засипаний землею, що, на думку аналітиків, може слугувати прихованою точкою для запуску ракет.

Раніше білоруські журналісти показали ймовірну модель "Орешника" у кабінеті Лукашенка, проте її достовірність залишається під сумнівом. Передня частина моделі нагадує тягач МЗКТ-7930, який справді використовується для перевезення комплексів типу "Іскандер", "Бал", "Бастіон" чи "Ураган". Водночас задня частина моделі, де мали б розташовуватися ракети, не збігається з тим, що показано на опублікованому відео.

Експерти наголошують, що МЗКТ-7930 може виконувати й допоміжну функцію, як, наприклад, у випадку з ракетним комплексом "Тополь-М", і сумніваються, чи показане на відео дійсно є пусковою установкою. Відео не демонструє самих пускових, тому виникає питання про реальність розміщення "Орешника".

