logo_ukra

BTC/USD

88862

ETH/USD

2996.55

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Беларусь Лукашенко осоромився на весь світ: розкрито шокуючу брехню диктатора
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко осоромився на весь світ: розкрито шокуючу брехню диктатора

Раніше білоруські журналісти продемонстрували ймовірну модель "Орешника" у кабінеті Лукашенка, проте достовірність показаного залишається невідомою

31 грудня 2025, 12:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міноборони Росії повідомило про нібито заступлення на бойове чергування комплексу "Орешник" у Білорусі. Разом із цим відомство оприлюднило відео з бронеавтомобілем "Патруль" та тягачем МЗКТ-7930 із кузовом. Однак достовірний вигляд самої пускової установки "Орешника" досі залишається невідомим, зазначають журналісти видання "Важливі історії".

Лукашенко осоромився на весь світ: розкрито шокуючу брехню диктатора

Олександр Лукашенко. Фото: УНІАН

За їхніми даними, комплекс розмістили на території колишньої авіабази "Кричів-6" на сході Білорусі. Тут уже обладнано так званий "залізничний перевалковий пункт військового призначення", через який можуть доставлятися ракети, мобільні пускові установки та інші компоненти. Наприкінці злітно-посадкової смуги з’явився бетонний майданчик, засипаний землею, що, на думку аналітиків, може слугувати прихованою точкою для запуску ракет.

Раніше білоруські журналісти показали ймовірну модель "Орешника" у кабінеті Лукашенка, проте її достовірність залишається під сумнівом. Передня частина моделі нагадує тягач МЗКТ-7930, який справді використовується для перевезення комплексів типу "Іскандер", "Бал", "Бастіон" чи "Ураган". Водночас задня частина моделі, де мали б розташовуватися ракети, не збігається з тим, що показано на опублікованому відео.

Експерти наголошують, що МЗКТ-7930 може виконувати й допоміжну функцію, як, наприклад, у випадку з ракетним комплексом "Тополь-М", і сумніваються, чи показане на відео дійсно є пусковою установкою. Відео не демонструє самих пускових, тому виникає питання про реальність розміщення "Орешника".

Портал "Коментарі" вже писав, що кілька лідерів європейських країн провели спільну телефонну розмову після заяви Росії про нібито спробу атаки на резиденцію кремлівського правителя Володимира Путіна у Новгородській області.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини