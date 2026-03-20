Лукашенко откровенно заигрывает: что заявил о своем президентстве
Лукашенко откровенно заигрывает: что заявил о своем президентстве

Лукашенко объяснил, почему он выгоден президенту

20 марта 2026, 20:39
Кречмаровская Наталия

Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему для белорусов он выгоден главой государства.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

По его словам, граждане Беларуси могут решить, кто будет их новым президентом, пишет "Белта".

"Я для вас выгодный Президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сберечь. Я уже так наелся", – заявил Лукашенко.

Лидер Беларуси объяснил, что не смотрит на власть с точки зрения своей выгоды и не бросается ей.

“Глава государства отметил, что не смотрит на власть с точки зрения своей выгоды и не бросается ей. "Это то, что мне вручил народ. Сказал: давай, руководи, отвечай за страну и за нас. Тихая, спокойная страна. Но в нарушение всего и вся, своих слов в том числе, я не держусь за эту власть. Не понравится большинству народа — скоро выборы, изберете нового Президента. Я этого не боюсь, это действительно так", — отметил он.

Лукашенко объяснил, что его требовательность и жесткая критика по недисциплинированности и бесхозяйственности связаны с ответственностью за страну и народ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидеру Беларуси Александру Лукашенко прямо на совещание принесли снюс, когда он пошутил о желании немного напиться.

На видео Лукашенко спрашивает об употреблении и эффекте от снюса и в то же время распекает подчиненных: "И что под язык кладешь? И получаешь ли долю никотина? То есть голова кружится?.. Иногда хочется напиться, чтобы кружилась голова и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут. — Давайте открою (предлагает один из должностных лиц, — ред.) — Нет, нет, не надо, я же не буду закладывать пока что-то… Чтобы успокоиться? Главное, чтобы ты уже не стал успокаиваться”.




Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-ja-dlja-belorusov-vygodnyj-prezident-770887-2026/
