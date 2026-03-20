Лукашенко откровенно заигрывает: что заявил о своем президентстве

Кречмаровская Наталия
Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему для белорусов он выгоден главой государства.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
По его словам, граждане Беларуси могут решить, кто будет их новым президентом, пишет "Белта".
Лидер Беларуси объяснил, что не смотрит на власть с точки зрения своей выгоды и не бросается ей.
Лукашенко объяснил, что его требовательность и жесткая критика по недисциплинированности и бесхозяйственности связаны с ответственностью за страну и народ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидеру Беларуси Александру Лукашенко прямо на совещание принесли снюс, когда он пошутил о желании немного напиться.
На видео Лукашенко спрашивает об употреблении и эффекте от снюса и в то же время распекает подчиненных: "И что под язык кладешь? И получаешь ли долю никотина? То есть голова кружится?.. Иногда хочется напиться, чтобы кружилась голова и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут. — Давайте открою (предлагает один из должностных лиц, — ред.) — Нет, нет, не надо, я же не буду закладывать пока что-то… Чтобы успокоиться? Главное, чтобы ты уже не стал успокаиваться”.