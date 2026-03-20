Беларусь Лукашенко відверто заграє: що заявив про своє президентство
Лукашенко відверто заграє: що заявив про своє президентство

Лукашенко пояснив, чому він вигідний президент

20 березня 2026, 20:39
Кречмаровская Наталия

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому для білорусів він є вигідним главою держави. 

За його словами, громадяни Білорусі можуть вирішити, хто буде їхнім новим президентом, пише видання “Белта”. 

"Я для вас вигідний Президент. Вигідний у тому, що я не тримаюся за владу. Якщо хтось інакше думає, дурень повний. Я не думаю про те, як її зберегти. Я вже так наївся", — заявив Лукашенко.

Лідер Білорусі пояснив, що не дивиться на владу з погляду своєї вигоди та не кидається їй.

“Це те, що мені вручив народ. Сказав: давай, керуй, відповідай за країну та за нас. Тиха, спокійна країна. Але, порушуючи все і все, своїх слів у тому числі, я не тримаюся за цю владу. Не сподобається більшості народу — скоро вибори, оберете нового Президента. Я цього не боюся, це справді так", — зауважив він.

Лукашенко пояснив, що його вимогливість та жорстка критика щодо недисциплінованості та безгосподарності пов'язані з відповідальністю за країну та народ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідеру Білорусі Олександру Лукашенку прямо на нараду принесли снюс, коли він пожартував про бажання трохи напитися.   

На відео Лукашенко запитує про вживання та ефект від снюсу і водночас розпікає підлеглих: “І що під язик кладеш? І отримуєш частку нікотину? Тобто голова паморочиться?.. Іноді хочеться напитися, щоб голова паморочилась і від губернатора Гродненської області не отримувати інформацію, що телята в нього дохнуть. — Давайте відкрию (пропонує один із посадовців, — ред.) — Ні, ні, не треба, я ж не буду закладати поки що чогось… Щоб заспокоїтись? Головне, щоб ти вже не почав заспокоюватись”.




Джерело: https://belta.by/president/view/lukashenko-ja-dlja-belorusov-vygodnyj-prezident-770887-2026/
