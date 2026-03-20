Лукашенко відверто заграє: що заявив про своє президентство

Кречмаровская Наталия
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому для білорусів він є вигідним главою держави.
За його словами, громадяни Білорусі можуть вирішити, хто буде їхнім новим президентом, пише видання “Белта”.
Лідер Білорусі пояснив, що не дивиться на владу з погляду своєї вигоди та не кидається їй.
Лукашенко пояснив, що його вимогливість та жорстка критика щодо недисциплінованості та безгосподарності пов'язані з відповідальністю за країну та народ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідеру Білорусі Олександру Лукашенку прямо на нараду принесли снюс, коли він пожартував про бажання трохи напитися.
На відео Лукашенко запитує про вживання та ефект від снюсу і водночас розпікає підлеглих: “І що під язик кладеш? І отримуєш частку нікотину? Тобто голова паморочиться?.. Іноді хочеться напитися, щоб голова паморочилась і від губернатора Гродненської області не отримувати інформацію, що телята в нього дохнуть. — Давайте відкрию (пропонує один із посадовців, — ред.) — Ні, ні, не треба, я ж не буду закладати поки що чогось… Щоб заспокоїтись? Головне, щоб ти вже не почав заспокоюватись”.