Лукашенко похвастался ядерным «подарком» от Путина, намекнув, кому из соседей стоит переживать

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна безвозмездно получила от России ядерные ракеты "Искандер". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moskow Times".
Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников
Президент Беларуси подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения определенного протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.
Следует отметить, что ранее Лукашенко уже называл тактические ядерные ракеты, которые Путин запланировал разместить в Беларуси, "своими".
Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.
При этом полученные у Москвы ракеты, по словам Лукашенко, могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси. Лукашенко заявил, что гарантии, данные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.
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