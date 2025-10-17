Лукашенко понял, что другого выхода нет: почему резко активизировал контакты с ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается восстановить отношения с Европой на фоне улучшения диалога с США. Минск надеется добиться смягчения санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, высокопоставленный белорусский дипломат провел серию встреч с европейскими представителями после того, как Минск направил им приглашения в конце сентября.

Журналисты отмечают, европейские дипломаты расценили это как попытку Беларуси выйти из политической изоляции на фоне улучшения отношений с Вашингтоном при Дональде Трампе.

После президентских выборов 2020 года, сопровождавшихся массовыми протестами и репрессиями, Евросоюз ввел санкции против белорусского руководства, которые были ужесточены в 2022 году за содействие путинскому режиму, который начала полномасштабную агрессию против Украины. Однако, по данным Reuters, в последние недели Минск активизировал контакты с европейскими странами.

При этом европейских столицах весьма настороженно относятся к новым маневрам белорусского диктатора. По словам дипломатов, дипломатическая активность Минска направлена на то, чтобы показать, что Беларусь не полностью подчинена Москве.

"Они говорят, что не хотят эскалации конфликта, и стремятся подчеркнуть отличия от России", — отметил один из собеседников Reuters.

Однако часть европейских стран скептически относится к этим шагам, считая, что Лукашенко по-прежнему зависит от Кремля.

После освобождения заключенных белорусские власти вновь арестовали нескольких оппозиционеров. Одновременно с этим Минск и Москва провели совместные военные учения, а Лукашенко предложил построить атомную электростанцию на востоке страны для обеспечения оккупированных Россией территорий Украины электроэнергией.

