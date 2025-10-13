Зеленскому нужно действовать срочно: Лукашенко сделал заявление о независимости Украины

Украина все ближе к тому, чтобы исчезнуть на карте мира, как независимое государство, поэтому президенту Владимиру Зеленскому нужно сесть и договориться, и действовать необходимо срочно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью топовому российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко отметил, что ранее склонялся к мысли обвинять европейских лидеров и саму Европу в неспособности договориться, но в последние дни он получил "массу информации", которая заставила его пересмотреть позицию.

По словам диктатора, "дело не в США, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а скорее во Владимире Зеленском".

Александр Лукашенко считает, что на украинского лидера может оказываться "мощное давление", и тогда под влиянием этого давления, "будут приняты соответствующие решения".

"Однако действовать следует срочно. Россия продвигается на фронте, я это говорю ответственно, поскольку ежедневно это наблюдаю фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства", — сказал Лукашенко.

При этом он не привел никаких конкретных фактов или уточнений, какое именно продвижение на фронте имеет в виду.

Лукашенко также пугает Украину тем, что ее западные соседи якобы "видят себя в Западной Украине" и могут пытаться отобрать часть территории, как это было до начала "Великой Отечественной войны".

"Поэтому там замес очень серьезный. И хотелось бы, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастья ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, поэтому надо сесть и договориться", — считает диктатор.

