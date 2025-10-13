Зеленскому нужно действовать срочно: Лукашенко сделал заявление о независимости Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина все ближе к тому, чтобы исчезнуть на карте мира, как независимое государство, поэтому президенту Владимиру Зеленскому нужно сесть и договориться, и действовать необходимо срочно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью топовому российскому пропагандисту Павлу Зарубину.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Лукашенко отметил, что ранее склонялся к мысли обвинять европейских лидеров и саму Европу в неспособности договориться, но в последние дни он получил "массу информации", которая заставила его пересмотреть позицию.
По словам диктатора, "дело не в США, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а скорее во Владимире Зеленском".
Александр Лукашенко считает, что на украинского лидера может оказываться "мощное давление", и тогда под влиянием этого давления, "будут приняты соответствующие решения".
При этом он не привел никаких конкретных фактов или уточнений, какое именно продвижение на фронте имеет в виду.
Лукашенко также пугает Украину тем, что ее западные соседи якобы "видят себя в Западной Украине" и могут пытаться отобрать часть территории, как это было до начала "Великой Отечественной войны".
Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко внезапно поднял армию по тревоге: детали.