Лукашенко зрозумів, що іншого виходу немає: чому різко активізував контакти з ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається поновити відносини з Європою на тлі покращення діалогу зі США. Мінськ сподівається домогтися пом'якшення санкцій. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Агентство зазначає, високопоставлений білоруський дипломат провів серію зустрічей із європейськими представниками після того, як Мінськ надіслав їм запрошення наприкінці вересня.

Журналісти зазначають, що європейські дипломати розцінили це як спробу Білорусі вийти з політичної ізоляції на тлі покращення відносин із Вашингтоном при Дональді Трампі.

Після президентських виборів 2020 року, які супроводжувалися масовими протестами та репресіями, Євросоюз ввів санкції проти білоруського керівництва, які були жорсткішими у 2022 році за сприяння путінському режиму, який розпочав повномасштабну агресію проти України. Проте, за даними Reuters, останніми тижнями Мінськ активізував контакти з європейськими країнами.

При цьому європейські столиці дуже насторожено ставляться до нових маневрів білоруського диктатора. За словами дипломатів, дипломатична активність Мінська спрямована на те, щоб показати, що Білорусь не повністю підпорядкована Москві.

"Вони кажуть, що не хочуть ескалації конфлікту і прагнуть підкреслити відмінності від Росії", — зазначив один із співрозмовників Reuters.

Однак частина європейських країн скептично ставиться до цих кроків, вважаючи, що Лукашенко, як і раніше, залежить від Кремля.

Після звільнення ув'язнених білоруська влада знову заарештувала кількох опозиціонерів. Водночас Мінськ та Москва провели спільні військові навчання, а Лукашенко запропонував побудувати атомну електростанцію на сході країни для забезпечення окупованих Росією територій України електроенергією.

