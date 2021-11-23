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Лукашенко пообещал сесть за стол переговоров с Тихановской: есть одно условие

Лукашенко обещает сесть за стол переговоров с Тихановской, если Путин сделает то же с Навальным

сегодня, 08:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет брать пример с президента России Владимира Путина в вопросе построения отношений с оппозицией. Именно поэтому он готов сесть за стол переговоров со Светланой Тихановской, но только в том случае, когда увидит похожую картину в России, где Путин проведет такие переговоры с главным российским оппозиционером Алексеем Навальным. Как передает издание "Комментарии", об этом Лукашенко заявил в беседе с журналистом BBС.

Лукашенко пообещал сесть за стол переговоров с Тихановской: есть одно условие

Александр Лукашенко. Фото: ТАСС

Журналист уточнил, что президент РФ Путин посоветовал Лукашенко пойти на переговоры с Тихановской, прислушается ли он к мнению своего российского коллеги?

Александр Лукашенко отреагировал довольно резко, ответив, что он лично никаких советов от Путина не получал, несмотря на то, что в разговоре с ним провел больше часа. По словам Лукашенко, правильно было бы провести параллель – как только Путин начнет переговоры с Навальным, он, возможно, тогда тоже задумается о переговорах с Тихановской. Пока же этого не произошло, то и нет предмета для разговора относительно перспективы переговоров.

Правда чуть позже Лукашенко полностью отверг переговоры с оппозицией, отметив, что Путин никогда не сядет за стол переговоров с Навальным, потому что последний не есть оппозиционером, он есть предателей интересов российского народа. Потому Путин старается даже в слух не произносить его фамилию, когда говорит об оппозиции.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ArWeoIK3Idc
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