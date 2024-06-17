Лукашенко попал в международный скандал: что сказал белорусский диктатор

Александр Лукашенко организовал "антикоррупционное совещание", где обсудил вопросы деятельности противозаконных группировок. Во время своего выступления белорусский диктатор показал список лиц, которые якобы причастны к коррупции и отметил их еврейские корни. На такие заявления отреагировали в Израиле и назвали заявления Лукашенко антисемитизмом.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко обвинил евреев в привилегированности, из-за которой они якобы повышают уровень коррупции в Беларуси.

"Извините, я не считаю себя антисемитом, но более половины из них евреи. У них какая-то особенная, привилегированная роль, что они воруют и не думают о своем будущем? Имеют ли они привилегии? Все народы, проживающие в Беларуси, должны быть равноправными: евреи, белорусы, украинцы, россияне и поляки", – сказал Лукашенко.

На критические заявления лидера Беларуси отреагировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который назвал такие высказывания "неприемлемыми, возмутительными и явно антисемитскими".

Лукашенко не в первый раз негативно высказывается о евреях. В 2017 году он обвинил их в превращении Бобруйска в "свинарник", а в 2021 году заявил о разумных людях в Армении, из-за того, что там "нет ни одного еврея".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь пока эту страну возглавляет Александр Лукашенко.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши Анджее Дуде, который назвал Лукашенко позорным и марионеткой в руках Путина. По словам польского лидера, белорусский диктатор соучастник агрессивной войны России против Украины.



