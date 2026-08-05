Лукашенко поручил разработать «новейшее средство», способное уничтожить все беспилотники в мире

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил с громким заявлением о необходимости разработки революционного вооружения, якобы способного изменить ход современных войн. Он предложил научным работникам изобрести технологию, которая сможет полностью нейтрализовать любые беспилотные летательные аппараты на планете.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Своими военно-техническими соображениями самопровозглашенный лидер поделился при обсуждении перспектив создания нового научного учреждения.

"Я вот сейчас думаю над этой идеей, — признался Александр Лукашенко на совещании, посвященном развертыванию академии интеллектуальных технологий, и добавил: — Все паримся: "Беспилотники, нужны беспилотники".

По его мнению, мировое сообщество слишком сильно сосредоточилось на производстве самих дронов, в то время как подлинный технологический прорыв заключается в другом.

Лукашенко убежден, что небольшое государство с мощным интеллектуальным потенциалом способно нивелировать глобальные военные тренды. Для этого, по его словам, нужно разработать уникальный комплекс радиоэлектронного или иного противодействия.

"А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, — продолжил размышлять диктатор, приведя в пример государства, — Израиле, Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников?".

По мнению руководителя белорусского режима, появление такого специфического средства сразу лишит смысла использования БПЛА на поле боя любой армией мира. Лукашенко убежден, что при наличии подобной разработки все вражеские воздушные цели мгновенно лишатся боеспособности.

"Все, они перестают летать, — безапелляционно подытожил белорусский лидер, описывая действие желанной системы, — падают, взрываются и так далее".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что, учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, Токио начинает масштабную программу по развертыванию собственных беспилотных технологий для усиления национальной армии. Страна восходящего солнца планирует интегрировать беспилотные системы в свою стратегию обороны, пишет BILD.