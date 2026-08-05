Лукашенко доручив розробити «новітній засіб», здатний знищити всі безпілотники у світі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступив із гучною заявою про необхідність розробки революційного озброєння, яке нібито здатне змінити хід сучасних воєн. Він запропонував науковцям винайти технологію, яка зможе повністю нейтралізувати будь-які безпілотні літальні апарати на планеті.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Своїми військово-технічними міркуваннями самопроголошений лідер поділився під час обговорення перспектив створення нової наукової установи.

"Я от зараз думаю над цією ідеєю, — зізнався Олександр Лукашенко на нараді, присвяченій розгортанню академії інтелектуальних технологій, і додав: — Все паримося: "Безпілотники, треба безпілотники".

На його думку, світова спільнота надто сильно зосередилася на виробництві самих дронів, тоді як справжній технологічний прорив полягає в іншому.

Лукашенко переконаний, що невелика держава з потужним інтелектуальним потенціалом спроможна нівелювати глобальні військові тренди. Для цього, за його словами, потрібно лише розробити унікальний комплекс радіоелектронної чи іншої протидії.

"А якщо хтось розумний візьме в невеликій країні, — продовжив міркувати диктатор, навівши як приклад держави, — Ізраїлі, Білорусі — і створить систему боротьби з цими безпілотники, проти будь-яких безпілотників?".

На думку керівника білоруського режиму, поява такого специфічного засобу одразу позбавить сенсу використання БПЛА на полі бою будь-якою армією світу. Лукашенко переконаний, що за наявності подібної розробки всі ворожі повітряні цілі миттєво втратять боєздатність.

"Все, вони перестають літати, — безапеляційно підсумував білоруський лідер, описуючи дію омріяної системи, — падають, вибухають і так далі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що враховуючи досвід сучасних збройних конфліктів, Токіо розпочинає масштабну програму з розгортання власних безпілотних технологій для посилення національної армії. Країна висхідного сонця планує інтегрувати безпілотні системи у свою оборонну стратегію, пише BILD.