Лукашенко поручил Совбезу промыть мозг белорусам

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своему Совбезу "проинформировать население" о военно-политической обстановке в стране и мире. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович на провластном Телеграмме "Первый" .

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Вольфович убежден, что сегодня со стороны других соседних стран приходят угрозы нацбезопасности Беларуси. А еще – в стране возникла сложная военно-политическая ситуация из-за войны, которую Россия развязала в Украине.



"Президентом поставлена задача вот эту обстановку, которая сегодня складывается, довести до широкой общественности. Народ Беларуси должен понимать, что сегодня происходит и почему такие меры принимают, какие угрозы поступают", — сказал Вольфович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что появилась реакция Кремля на официальный отказ Украины от переговоров. В Кремле собираются ждать или изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией или его изменения, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом.

Также "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, сколько времени нужно Путину для применения ядерного оружия. Россия имеет около 2 тысяч ядерных боеголовок примерно на дюжине складов по всей стране и нужно время, чтобы доставить их на пусковые установки. Поэтому страшилки российских пропагандистов о том, что президент РФ Путин одним нажатием кнопки может нанести удар ядерным оружием, не отвечают действительности. Эксперт по ядерной безопасности в Институте ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве Павел Подвиг заявил, что после того, как высшим военным командованием принято решение о нанесении удара ядерным оружием, оно вывозит из хранилищ и перемещается в то место, откуда запланировано наносить удар.

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