Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной

Граница Беларуси с Украины будет полностью перекрыта. Такое поручение Александр Лукашенко дал белорусским пограничникам. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — заявил Лукашенко.

В государственной пограничной службе в комментарии РБК-Украина сказали, что подобной информации не получали от белорусской стороны.

Напомним, что в Брюсселе высказали сожаление о решении режима Александра Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" (ВП). Оно было принято вскоре после усиления санкций против белорусских властей и ряда сегментов экономики. Как могут события развиваться дальше и кто может пострадать от подобных решений? Об этом порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

В материале нашего издания также можно прочитать, что Европейский союз (ЕС) ввел секторальные санкции против Белоруси. Европейские парламентарии заявили, что введенные санкции ограничат режиму Лукашенко доступ к европейским финансовым рынкам, а также значительно уменьшат экспорт товаров белорусской промышленности. Так, ЕС наложил запрет на поставки оборудования, технологий или ПО для перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете, а также на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов. Кроме того, Европа ограничила торговлю с Белорусью. Под санкции попали нефтепродукты, продукты калийной промышленности, а также товары, которые используются для производства сигарет.





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