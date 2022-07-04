Лукашенко предал Путина: белорусский диктатор обратился к Байдену

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, в отличие от президента России Владимира Путина, от имени белорусов и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает белорусское госинформагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

В своем официальном послании Александр Лукашенко отметил, что он хотел бы пожелать всем жителям США обычного человеческого счастья, независимо от цвета кожи и статуса в жизни. Важно, что белорусский диктатор в своем обращении выступил с предложением к США забыть про разногласия и объединить усилия в поисках выхода из ситуации.

Такое обращение самопровозглашённого президента Беларуси выглядит странным на фоне того, что он постоянно заявляет о единой политике и едином курсе с руководством России. Ведь в Кремле не только не поздравили США с Днем независимости, но и объяснили, почему не будут того делать, в очередной раз обвив СШП во всех бедах.

В пресс-службе Путина объяснили, что президент РФ не будет посылать поздравительную телеграмму на имя Джо Байдена в связи с "кульминации недружественной политики Вашингтона".

Отметим, РФ 8 лет вела против Украины гибридную войну, но 24 февраля 2022 года Путин решил сбросить все маски и начать полномасштабное вторжение. При этом в Кремле одной из причин нападения называют как раз недружественную политику НАТО во главе с США.

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