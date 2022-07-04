Путин дал новый приказ войскам, которые захватывали Луганщину

Президент России Владимир Путин распорядился дать передышку группировкам войск, которые продвигались по Луганской области и в итоге вышли на ее административные границы. Путин озвучил указание министру обороны РФ Сергею Шойгу дать отдых оккупантам, которые учувствовали в боях за Луганщину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские медиа "Радио Спутник", ТАСС.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Вот только не стоит думать, что теперь эти войска выполнили все поставленные задачи, поскольку лидер россиян распорядился дать передохнуть российским войскам в Луганской области для того, чтобы те могли "нарастить силы".

Владимир Путин также призвал группировку захватчиков "Восток" и "Запад" выполнять задачи по прежнему плану.

Российский президент обратился к Шойгу с призывом наградить тех военных, которые особо "отличились" при захвате Луганской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался Путину о том, что задача по установлению контроля над всей Луганской областью выполнена. У Шойгу тогда заявили, что помимо Лисичанска, как последнего большого города Луганщины россияне также полностью контролируют Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую гору.

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