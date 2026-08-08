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Лукашенко придумал новую «причину» войны в Украине

Белорусский диктатор заявил, что полномасштабное вторжение якобы началось из-за коррупции и «краж», переложив ответственность за агрессию Кремля на Украину

8 августа 2026, 13:45
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Кравцев Сергей

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сделал новое заявление о причинах полномасштабной войны России против Украины, фактически переложив ответственность за агрессию Кремля на внутренние проблемы украинского государства. По его версии, причиной войны стали коррупция и якобы массовая "кража" внутри Украины.

Лукашенко придумал новую «причину» войны в Украине

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Выступая перед белорусскими чиновниками, Лукашенко призвал их не злоупотреблять полномочиями и неожиданно привел Украину в качестве негативного примера. По словам самопровозглашенного президента Беларуси, события якобы развивались от коррупции к конфликту.

"Война в Украине начиналась не с каких-то проблем, а с краж, с коррупции. Когда врали, брали, страна богатая, карманы набивали. И дошли до войны, не поделили", — заявил Лукашенко.

Таким образом, белорусский лидер фактически повторил одну из кремлевских пропагандистских конструкций, согласно которой ответственность за войну пытаются связать с внутренними процессами в Украине, а не с решением российского руководства начать полномасштабное вторжение.

При этом Лукашенко использовал тему войны и как аргумент для белорусских чиновников. Он заявил, что лучше быть "чуть беднее, но без войны". Эти слова присутствовавшие на встрече встретили одобрительными возгласами.

Белорусский диктатор также призвал чиновников не стремиться к чрезмерному личному обогащению. По его словам, деньги не должны становиться самоцелью, а полученными ресурсами следует помогать другим.

"У гроба карманов нет. Если ты заработал, можешь кому помочь – помоги. Не надо набивать карманы", — сказал Лукашенко.

При этом его заявление о причинах войны фактически повторяет попытки Кремля найти оправдания российской агрессии и представить полномасштабное вторжение как следствие внутренних проблем Украины. Лукашенко, который является одним из ближайших союзников Москвы, вновь выступил с трактовкой событий, снимающей ответственность с российского руководства за начало крупнейшей войны в Европе.

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