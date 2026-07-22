У Лукашенко внезапно удивили заявлением об угрозе со стороны Украины: что происходит

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что военно-политическая обстановка вокруг страны остается стабильной, а признаков подготовки к агрессии со стороны соседних государств пока нет. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

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По словам главы оборонного ведомства, Минск внимательно следит за деятельностью вооруженных сил стран НАТО, однако не фиксирует повышенную военную активность вблизи белорусских границ. Он отметил, что в соседних государствах сейчас проходит только минимальное количество военных учений и значительно сократилась интенсивность полетов военной авиации.

Хренин подчеркнул, что на основании этих данных белорусская сторона не видит предпосылок для обострения ситуации. По его словам, признаков подготовки к внезапному нападению или другим действиям, которые могли бы представлять угрозу для страны, пока нет.

Отдельно министр прокомментировал ситуацию на украинском направлении. Он заявил, что белорусские военные не наблюдают подготовки украинских подразделений, расположенных у общей границы, к наступательным или другим агрессивным действиям.

По словам Хренина, украинские силы сосредоточены, прежде всего, на охране собственной государственной границы. Он также выразил мнение, что Киев не заинтересован в создании дополнительного напряжения на белорусском направлении, несмотря на многочисленные сообщения и распространяемые в информационном пространстве предположения.

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