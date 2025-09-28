Лукашенко пригрозил НАТО войной: что произошло

Рубрики
Александр Лукашенко резко отреагировал на сообщение, что в НАТО обсуждали возможность сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов Альянса. По словам белорусского диктатора, такие заявления НАТО "непродуманы", а Минск осуществит "мгновенный ответ" в случае такого инцидента.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Российский пропагандист Павел Зарубин спросил Александра Лукашенко о возможности НАТО сбивать российские самолеты.
Белорусский диктатор продолжил свое заявление, указав, что в случае сбивания самолетов, Беларусь будет готова воевать.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты якобы обсуждали жесткие меры по российской авиации в случае нарушения воздушного пространства стран-членов НАТО, в том числе сбивать летательные объекты РФ.
