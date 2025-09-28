Лукашенко пригрозил НАТО войной: что произошло

Александр Лукашенко резко отреагировал на сообщение, что в НАТО обсуждали возможность сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов Альянса. По словам белорусского диктатора, такие заявления НАТО "непродуманы", а Минск осуществит "мгновенный ответ" в случае такого инцидента.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Российский пропагандист Павел Зарубин спросил Александра Лукашенко о возможности НАТО сбивать российские самолеты.

"Знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как. Если, они собьют на нашей территории белорусские летательные аппараты... Допустим, в Беловежскую пущу я часто летают? Ответ прилетит мгновенно. Это ведь не война в Украине", — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор продолжил свое заявление, указав, что в случае сбивания самолетов, Беларусь будет готова воевать.

"То, что они заявили будут "сбивать" — ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать. Я считаю, что это непродуманное такое, бессмысленное заявление. Так действовать нельзя", — добавил Лукашенко.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты якобы обсуждали жесткие меры по российской авиации в случае нарушения воздушного пространства стран-членов НАТО, в том числе сбивать летательные объекты РФ.

