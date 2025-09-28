Лукашенко пригрозив НАТО війною: що сталося

Олександр Лукашенко різко відреагував на повідомлення, що в НАТО обговорювали можливість збивати російські літаки, які порушать повітряний простір країн-членів Альянсу. За словами білоруського диктатора такі заяви НАТО "непродумані", а Мінськ здійснить "миттєву відповідь" у випадку такого інциденту.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Російський пропагандист Павло Зарубін запитав Олександра Лукашенка щодо можливості НАТО збивати російські літаки.

"Знаєте, базікати можна й у публічний простір будь-які афери запускати. А коли дійде до справи, ось ви потім побачите, що вони зіб'ють і як. Якщо, вони зіб'ють на нашій території білоруські літальні апарати… Припустимо, до Біловезької пущі я часто літаю. Відповідь прилетить миттєво. Це ж не війна в Україні", — сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор продовжив свою заяву вказавши, що у випадку збиття літаків, Білорусь буде готова воювати.

"Те, що вони заявили "збиватимуть" — ну хай спробують, зіб'ють. Або над Калінінградом там зіб'ють щось російське. Ну нам доведеться, не дай боже, звичайно, тоді воювати. Я вважаю, що це непродумана така, безглузда заява. Так діяти не можна", — додав Лукашенко.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що європейські дипломати нібито обговорювали жорсткі заходи щодо російської авіації у разі порушення повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема збивати літальні об’єкти РФ.

