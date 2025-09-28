Лукашенко пригрозив НАТО війною: що сталося

Рубрики
Slava Kot
Олександр Лукашенко різко відреагував на повідомлення, що в НАТО обговорювали можливість збивати російські літаки, які порушать повітряний простір країн-членів Альянсу. За словами білоруського диктатора такі заяви НАТО "непродумані", а Мінськ здійснить "миттєву відповідь" у випадку такого інциденту.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Російський пропагандист Павло Зарубін запитав Олександра Лукашенка щодо можливості НАТО збивати російські літаки.
Білоруський диктатор продовжив свою заяву вказавши, що у випадку збиття літаків, Білорусь буде готова воювати.
Раніше видання Bloomberg повідомило, що європейські дипломати нібито обговорювали жорсткі заходи щодо російської авіації у разі порушення повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема збивати літальні об’єкти РФ.
