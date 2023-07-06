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Лукашенко пригрозил ядерными ударами по Западу: цели определены

Президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает странам Запада ядерной атакой.

сегодня, 12:55
Автор:
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Slava Kot
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил западным странам применять ядерное оружие против них. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Лукашенко пригрозил ядерными ударами по Западу: цели определены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что имеет определенные цели для ядерных ударов по странам Запада. Вместе с тем белорусский диктатор уверяет, что Минск не будет применять ядерное оружие, если Запад также не будет проявлять агрессию в отношении Беларуси.


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"Мы не собираемся атаковать никого с помощью ядерного оружия. Вы нас не трогайте. И забудьте о ядерном оружии. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенным. Цели определены", — сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Соответствующие заявления Лукашенко прозвучали на встрече с международными журналистами и белорусскими средствами массовой информации.

Также Лукашенко во время пресс-конференции заявлял, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине. Белорусский президент считает, что Украина и Россия могут сесть за стол переговоров без предварительных условий и договориться об окончании войны. Лукашенко уверяет, что это следует сделать до контрнаступления, иначе в будущем Россия не будет разговаривать с Украиной.

Кроме того, белорусский диктатор ответил, "замочит ли" Путин лидера вагнеровцев Евгения Пригожина. По словам Лукашенко, Путин знаком с Пригожиным гораздо лучше, чем он, ведь оба когда-то жили и работали в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Путин и Лукашенко договорились о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии. Несмотря на угрозы Лукашенко, реальный контроль над ядерным оружием имеет только у России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор отреагировал на мятеж Пригожина в России и назвал условие, при котором все погибнут.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на заявления Лукашенко по поводу ядерных угроз.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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