Лукашенко пригрозил ядерными ударами по Западу: цели определены

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил западным странам применять ядерное оружие против них. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что имеет определенные цели для ядерных ударов по странам Запада. Вместе с тем белорусский диктатор уверяет, что Минск не будет применять ядерное оружие, если Запад также не будет проявлять агрессию в отношении Беларуси.

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"Мы не собираемся атаковать никого с помощью ядерного оружия. Вы нас не трогайте. И забудьте о ядерном оружии. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенным. Цели определены", — сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Соответствующие заявления Лукашенко прозвучали на встрече с международными журналистами и белорусскими средствами массовой информации.

Также Лукашенко во время пресс-конференции заявлял, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине. Белорусский президент считает, что Украина и Россия могут сесть за стол переговоров без предварительных условий и договориться об окончании войны. Лукашенко уверяет, что это следует сделать до контрнаступления, иначе в будущем Россия не будет разговаривать с Украиной.

Кроме того, белорусский диктатор ответил, "замочит ли" Путин лидера вагнеровцев Евгения Пригожина. По словам Лукашенко, Путин знаком с Пригожиным гораздо лучше, чем он, ведь оба когда-то жили и работали в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Путин и Лукашенко договорились о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии. Несмотря на угрозы Лукашенко, реальный контроль над ядерным оружием имеет только у России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор отреагировал на мятеж Пригожина в России и назвал условие, при котором все погибнут.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на заявления Лукашенко по поводу ядерных угроз.