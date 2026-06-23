logo

BTC/USD

62247

ETH/USD

1650.61

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко принял поспешное решение: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко принял поспешное решение: что известно

Стало известно о длительной командировке Лукашенко за границу

23 июня 2026, 12:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предупредил лидера Беларуси Александра Лукашенко о необходимости прекратить помощь РФ в войне против Украины.

Лукашенко принял поспешное решение: что известно

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Речь шла о российских ретрансляторах, установленных вблизи границы с Украиной, которые помогают российским войскам при обстрелах украинской территории. Зеленский фактически дал Лукашенко неделю на отключение этой техники и предупредил, если это не будет сделано, то Украина их выключит сама. Стало известно, что в Беларуси под видом "защиты птиц" сносят ретрансляторы для российских БПЛА.

Теперь лидер Беларуси собрался в длительную командировку. Белорусское издание "Белта" сообщило, что Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за границу.

"Отдельные вопросы подготовки к поездкам были обсуждены во время доклада главе государства премьер-министра Александра Турчина", — пишет издание.

В какие именно страны решил отправиться Лукашенко, издание не сообщает. Отсутствует информация о запланированных визитах и на сайте президента Беларуси.

Напомним: портал "Комментарии" писал о прогнозе искусственного интеллекта, как изменится сценарий войны, если Украина ударит по Беларуси.

Чат-боты сходятся в одном: удар Украины по территории Беларуси вряд ли станет фактором быстрого перелома в войне, но почти наверняка повысит уровень эскалации. Вероятными последствиями называются усиление военного сотрудничества Минска и Москвы, рост угроз с северного направления и необходимость Украины удерживать дополнительные силы на границе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-rasskazal-o-zaplanirovannoj-vstreche-s-putinym-i-dlitelnoj-komandirovke-za-rubezh-787626-2026/
Теги:

Новости

Все новости