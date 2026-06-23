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Лукашенко ухвалив поспішне рішення: що відомо

Стало відомо про тривале відрядження Лукашенка за кордон

23 червня 2026, 12:43
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня попередив лідера Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність припинити допомогу РФ у війні проти України. 

Лукашенко ухвалив поспішне рішення: що відомо

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Йшлося про російські ретранслятори, встановлені поблизу кордону з Україною, які допомагають російським військам при обстрілах української території. Зеленський фактично дав Лукашенку тиждень на вимкнення цієї техніки і попередив, якщо цього не буде зроблено, то Україна їх вимкне сама. Стало відомо, що у Білорусі під виглядом “захисту птахів” зносять ретранслятори  для російських БПЛА. 

Тепер лідер Білорусі зібрався у тривале відрядження. Білоруське видання “Белта” повідомило, що Олександр Лукашенко розповів про заплановану зустріч з Президентом Росії Володимиром Путіним і тривале відрядження за кордон. 

“Окремі питання підготовки до поїздок було обговорено під час доповіді главі держави прем'єр-міністра Олександра Турчина”, — пише видання. 

У які саме країни вирішив відправитися Лукашенко видання не повідомляє. Відсутня інформація про заплановані візити і на сайті президента Білорусі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про прогноз штучного інтелекту, як зміниться сценарій війни, якщо Україна вдарить по Білорусі.

Чат-боти сходяться в одному: удар України по території Білорусі навряд чи стане фактором швидкого перелому у війні, але майже напевно підвищить рівень ескалації. Найімовірнішими наслідками називаються посилення військової співпраці Мінська та Москви, зростання загроз з північного напрямку та необхідність для України утримувати додаткові сили на кордоні.




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Джерело: https://belta.by/president/view/lukashenko-rasskazal-o-zaplanirovannoj-vstreche-s-putinym-i-dlitelnoj-komandirovke-za-rubezh-787626-2026/
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