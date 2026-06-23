Лукашенко ухвалив поспішне рішення: що відомо

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня попередив лідера Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність припинити допомогу РФ у війні проти України.

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Йшлося про російські ретранслятори, встановлені поблизу кордону з Україною, які допомагають російським військам при обстрілах української території. Зеленський фактично дав Лукашенку тиждень на вимкнення цієї техніки і попередив, якщо цього не буде зроблено, то Україна їх вимкне сама. Стало відомо, що у Білорусі під виглядом “захисту птахів” зносять ретранслятори для російських БПЛА.

Тепер лідер Білорусі зібрався у тривале відрядження. Білоруське видання “Белта” повідомило, що Олександр Лукашенко розповів про заплановану зустріч з Президентом Росії Володимиром Путіним і тривале відрядження за кордон.

“Окремі питання підготовки до поїздок було обговорено під час доповіді главі держави прем'єр-міністра Олександра Турчина”, — пише видання.

У які саме країни вирішив відправитися Лукашенко видання не повідомляє. Відсутня інформація про заплановані візити і на сайті президента Білорусі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про прогноз штучного інтелекту, як зміниться сценарій війни, якщо Україна вдарить по Білорусі.

Чат-боти сходяться в одному: удар України по території Білорусі навряд чи стане фактором швидкого перелому у війні, але майже напевно підвищить рівень ескалації. Найімовірнішими наслідками називаються посилення військової співпраці Мінська та Москви, зростання загроз з північного напрямку та необхідність для України утримувати додаткові сили на кордоні.



