Лукашенко признал де-факто Крым частью РФ

Во время заседания высшего госсовета Союзного государства самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что президент России Владимир Путин никак не может сдержать свое обещание и взять его в Крым, чтобы показать, сколько всего там сделано, что обновлено. Лукашенко обиделся, что Путин в очередной раз уехал на полуостров один, его с собой не пригласил. Как информирует издание "Комментарии", слова Лукашенко передает российское государственное агентство ТАСС.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Комментируя информацию, израильский политический обозреватель Соломон Манн отметил у себя в Facebook, после того, как страны Запада заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом, сразу стало понятно, что он полностью попал под полное влияние и контроль России и признание им Крыма частью Россию – это лишь вопрос времени. Запад упустил возможность не только поддержать демократические сдвиги в Беларуси, но и наладить отношения с Лукашенко, чтобы тот не "прогнулся" полностью под Москву.

Эксперт отмечает, слова Лукашенко о Крыме – это де-факто признание аннексированной территории Украины частью РФ. Не зря Лукашенко публично бросил фразу о том, что попросил Путина свозить его через свою территорию в Крым, "раз Украина против". Эти слова тут же подхватили СМИ.

Соломон Манн предполагает, что признание Крыма частью РФ де-юре не за горами. Эксперт акцентирует внимание на странной "подпитке" Украины электроэнергией со стороны Беларуси, которую по просьбе Украины импортируют по личному приказу Лукашенко.

"Откажется ли Украина от поставок электроэнергии после жеста Лукашенко или предпочтет не заметить?", – задается вопросом Соломон Манн.

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