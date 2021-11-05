logo

BTC/USD

62342.24

ETH/USD

4549.27

LTC/USD

201.63

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко признал де-факто Крым частью РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко признал де-факто Крым частью РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захотел посмотреть, как живет оккупированный полуостров

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Во время заседания высшего госсовета Союзного государства самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что президент России Владимир Путин никак не может сдержать свое обещание и взять его в Крым, чтобы показать, сколько всего там сделано, что обновлено. Лукашенко обиделся, что Путин в очередной раз уехал на полуостров один, его с собой не пригласил. Как информирует издание "Комментарии", слова Лукашенко передает российское государственное агентство ТАСС.

Лукашенко признал де-факто Крым частью РФ

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Комментируя информацию, израильский политический обозреватель Соломон Манн отметил у себя в Facebook, после того, как страны Запада заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом, сразу стало понятно, что он полностью попал под полное влияние и контроль России и признание им Крыма частью Россию – это лишь вопрос времени. Запад упустил возможность не только поддержать демократические сдвиги в Беларуси, но и наладить отношения с Лукашенко, чтобы тот не "прогнулся" полностью под Москву.

Эксперт отмечает, слова Лукашенко о Крыме – это де-факто признание аннексированной территории Украины частью РФ. Не зря Лукашенко публично бросил фразу о том, что попросил Путина свозить его через свою территорию в Крым, "раз Украина против". Эти слова тут же подхватили СМИ. 

Соломон Манн предполагает, что признание Крыма частью РФ де-юре не за горами. Эксперт акцентирует внимание на странной "подпитке" Украины электроэнергией со стороны Беларуси, которую по просьбе Украины импортируют по личному приказу Лукашенко. 

"Откажется ли Украина от поставок электроэнергии после жеста Лукашенко или предпочтет не заметить?", – задается вопросом Соломон Манн.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко доволен российской ковид-вакциной, говорит, что западные аналоги Беларусь совсем не интересуют.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!