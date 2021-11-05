Лукашенко признал де-факто Крым частью РФ

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Кравцев Сергей
Во время заседания высшего госсовета Союзного государства самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что президент России Владимир Путин никак не может сдержать свое обещание и взять его в Крым, чтобы показать, сколько всего там сделано, что обновлено. Лукашенко обиделся, что Путин в очередной раз уехал на полуостров один, его с собой не пригласил. Как информирует издание "Комментарии", слова Лукашенко передает российское государственное агентство ТАСС.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Комментируя информацию, израильский политический обозреватель Соломон Манн отметил у себя в Facebook, после того, как страны Запада заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом, сразу стало понятно, что он полностью попал под полное влияние и контроль России и признание им Крыма частью Россию – это лишь вопрос времени. Запад упустил возможность не только поддержать демократические сдвиги в Беларуси, но и наладить отношения с Лукашенко, чтобы тот не "прогнулся" полностью под Москву.
Эксперт отмечает, слова Лукашенко о Крыме – это де-факто признание аннексированной территории Украины частью РФ. Не зря Лукашенко публично бросил фразу о том, что попросил Путина свозить его через свою территорию в Крым, "раз Украина против". Эти слова тут же подхватили СМИ.
Соломон Манн предполагает, что признание Крыма частью РФ де-юре не за горами. Эксперт акцентирует внимание на странной "подпитке" Украины электроэнергией со стороны Беларуси, которую по просьбе Украины импортируют по личному приказу Лукашенко.
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