Лукашенко доволен российской ковид-вакциной, говорит, что западные аналоги Беларуси не нужны

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российская вакцина против коронавируса, которая уже производится в Беларуси, отличный препарат, ничем не уступающий по эффективности западным аналогам. Следовательно, Беларусь не планирует закупать западные вакцины против COVID-19. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По словам Александра Лукашенко, нет причин сомневаться в эффективности российской вакцины против коронавируса. Именно поэтому этот препарат уже производится в Беларуси. А в скором будущем Беларусь начнет выпускать вакцину собственного производства. Она тоже не будет уступать западным аналогам.

Также Лукашенко высказался против того, чтобы на людей осуществлялось давление, чтобы белорусов ставили перед фактом в вопросе вакцинации. При этом самопровозглашённый президент отметил, что он уверен в том, что вакцинированным легче перенести заболевание. Поэтому каждый в праве сам определять – вакцинироваться или нет.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало — вслед за Россией в Беларуси анонсировали выпуск своей вакцины от COVID-19. Вакцина должна появиться в 2023 году. Александр Лукашенко говорит, что вакцина сможет противостоять новым штаммам коронавируса и быть очень эффективной.





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