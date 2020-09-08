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Лукашенко прокомментировал свое столь длинное правление

Президент Беларуси уклончиво ответил на вопрос российских журналистов

сегодня, 15:00
Автор:

Владимир Лавский

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос, не считает ли он, что слишком долго руководит страной. Об этом его спросили журналисты в прямом эфире телеканала "Россия 1". 

Лукашенко прокомментировал свое столь длинное правление

Один из них, Евгений Рожков, рассказал, как это все происходило. 

"Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил он следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Так вот, он сказал: "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", — рассказал Рожков.

Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Тихановская опять обратилась к Лукашенко по делу о задержании Марии Колесниковой. 

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди белого дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - заявила Тихановская. 



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