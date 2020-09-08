Лукашенко прокомментировал свое столь длинное правление

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос, не считает ли он, что слишком долго руководит страной. Об этом его спросили журналисты в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Один из них, Евгений Рожков, рассказал, как это все происходило.

"Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил он следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Так вот, он сказал: "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", — рассказал Рожков.

Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Тихановская опять обратилась к Лукашенко по делу о задержании Марии Колесниковой.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди белого дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - заявила Тихановская.







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