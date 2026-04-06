Лукашенко пугает войной: в Киеве объяснили настоящую причину заявлений

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке его страны к войне являются не самостоятельной позицией, а исполнением указаний из Москвы. Такое мнение высказал дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По его словам, Беларусь уже давно является фактическим участником агрессии против Украины. В частности, именно с белорусской территории в 2022 году началось наступление русских войск на север Украины. Кроме того, недавно появлялась информация о размещении на северной границе систем, помогающих сопровождать российские беспилотники.

Бессмертный считает, что громкие заявления Лукашенко имеют и экономическую подоплеку. По его оценкам, Минск ежегодно сталкивается с дефицитом бюджета примерно в 8 миллиардов долларов, что вынуждает руководство страны регулярно искать внешнее финансирование.

Как отметил дипломат, ранее Александр Лукашенко мог балансировать между разными партнерами, однако ныне выбор ограничен – это Россия или Китай. Именно поэтому встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином проходят фактически по графику – в периоды формирования и корректировки бюджета.

Эксперт также пояснил, что финансовые проблемы Беларуси связаны с особенностями работы Таможенного союза и слабостью экономики, зависящей от внешних вливаний. Значительная часть предприятий работает с перепроизводством, а ключевые активы все больше контролируются российскими структурами.

В итоге, отмечает Бессмертный, экономическая зависимость от Кремля фактически лишает Минск самостоятельности, оставляя Лукашенко роль формального руководителя, вынужденного действовать в интересах Москвы.

