Лукашенко лякає війною: у Києві пояснили справжню причину заяв

Заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про підготовку його країни до війни є не самостійною позицією, а виконанням вказівок із Москви. Таку думку висловив дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв’ю.

За його словами, Білорусь вже давно є фактичним учасником агресії проти Україна. Зокрема, саме з білоруської території у 2022 році розпочався наступ російських військ на північ України. Окрім цього, нещодавно з’являлася інформація про розміщення на північному кордоні систем, що допомагають супроводжувати російські безпілотники.

Безсмертний вважає, що гучні заяви Лукашенка мають і економічне підґрунтя. За його оцінками, Мінськ щороку стикається з дефіцитом бюджету приблизно у 8 мільярдів доларів, що змушує керівництво країни регулярно шукати зовнішнє фінансування.

Як зазначив дипломат, раніше Олександр Лукашенко міг балансувати між різними партнерами, однак нині вибір обмежений – це Росія або Китай. Саме тому зустрічі з Володимир Путін та Сі Цзіньпін відбуваються фактично за графіком – у періоди формування та коригування бюджету.

Експерт також пояснив, що фінансові проблеми Білорусі пов’язані з особливостями роботи Митного союзу та слабкістю економіки, яка залежить від зовнішніх вливань. Значна частина підприємств працює з перевиробництвом, а ключові активи дедалі більше контролюються російськими структурами.

У підсумку, наголошує Безсмертний, економічна залежність від Кремля фактично позбавляє Мінськ самостійності, залишаючи Лукашенку роль формального керівника, змушеного діяти в інтересах Москви.

