Лукашенко: Путин меня считает больше, чем другом

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко считает российского президента Владимира Путина больше, чем просто хорошим приятелем и другом, он его считает братом, к тому же это взаимно. Также Лукашенко отметил, что между ним и Путиным нет разногласий, есть понимание по всем ключевым вопросам. Как передает портал "Комментарии", об этом Лукашенко заявил в интервью "РИА Новости".

Александр Лукашенко. Фото: espreso.tv

Александр Лукашенко заявил, что Путин его считает не просто своим другом, а братом. Лукашенко отметил, что они на мир смотрят под одинаковым углом, есть понимание все процессов, которые происходят в мире. Есть одинаковое понимание тех вызовов, с которым сталкиваются Россия и Беларусь.

При этом Лукашенко призвал смотреть не столько на поступки, сколько на взгляды. Потому как иногда бывает, что у него с Путины разные действия, разные выводы относительно тех или иных событий, но на мир они все равно смотрят одинаково и здесь нет разногласий. По словам Александра Лукашенко, такое понимание к нему пришло не так давно.

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