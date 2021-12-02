Санкции ЕС против Белавиа и Беларуснефти: в чем угроза для Беларуси

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" и сирийская компания "Cham Wings Airlines" входят в список организаций, в отношении которых Евросоюз намерен ввести санкции в связи с миграционным кризисом. В перечне фигурируют крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Беларуси "Гродно Азот", компания "Беларуснефть", а также белорусские пограничники и судьи. Эксперты проанализировали ситуацию для портала "Комментарии". В частности, дали оценку действиям ЕС и их влиянию на Беларусь.

Самолет. Фото: из открытых источников

"Белавиа" могут прекратить свое существование в нынешнем виде, став часть российского "Аэрофлота"

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк уверен, что новые санкции окажутся болезненными для экономики Беларуси.

"Но, насколько я вижу, Лукашенко полностью "сливает" республику, в том числе экономически, под РФ. Идет ускоренная интеграция в рамках построения так называемого Союзного государства , где главенствующую роль, понятно, играет Россия. И даже, если будут введены санкции против озвученных предприятий – они всё равно будут работать, став частью, к примеру, российских компаний. Те же "Белавиа" могут прекратить свое существование в нынешнем виде, став часть российского "Аэрофлота". Карты интеграции в рамках Союзного государства предусматривают унификацию экономики. Так или иначе, белорусские предприятия попали бы под влияние РФ", – поясняет Анатолий Октисюк.

Всё происходящее, по его мнению, означает, что Беларусь теряет европейский рынок и соответствующие доходы экономики. Зато будет углубляться субсидирование за российский счет.

"Похоже, белорусская экономика будет попросту поглощена Россией. Ну, а в политике Беларуси многовекторности уже не будет – факт. Все последние заявления Лукашенко говорят об этом. Это плохо для Беларуси как для республики. Но хорошо для режима Лукашенко, который таким способом обеспечивает свое сохранение", – констатирует эксперт.

Лукашенко, который всеми силами цепляется за власть, продолжит качать миграционный вопрос. Терять ему уже нечего

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что вариантов сохранения власти у Лукашенко не так много. И, скорее всего, он будет продолжать миграционный кризис.

"Лукашенко видит, что это имеет резонанс, действует на европейцев. Возможно, не так, ему хотелось бы. Но действует. И тут Лукашенко, как и Путин, поступает как гопник в подворотне. Прошло бы – замечательно. Не прошло – что ж поделать, будем "шатать" дальше или как-то иначе, – поясняет эксперт. – Ну, а на примере Беларуси Евросоюзу легче всего "отрываться". Дальше терпеть выходки Лукашенко невозможно. И важно продемонстрировать, насколько серьезными могут быть санкции, когда кто-то переходит все границы (в метафорическом смысле). Чтобы задумалась уже Россия".

По мнению политтехнолога, Лукашенко занимается, прежде всего, собственным выживанием.

Алексей Голобуцкий аргументирует:

"Он так привык за десятилетия к роли правителя, к лавированию – то туда, то сюда. То Россию любит, то с Европой заигрывает. Но после 2020 года (скандальные выборы, подавление протестов) это уже не получается. Приходится, несмотря на непростые отношения с Путиным, идти на сближение с Россией. А Путин, в свою очередь, старается легитимным способом лишить Лукашенко власти. Об этом – грядущее переписывание белорусской Конституции (в том числе касательно полномочий президента). Об этом – игра на ослабление собственно Лукашенко. Об этом же – ускоренное вовлечение Беларуси в Союзное государство. Чего Лукашенко не хочется. Он понимает, что это – конец. Потому что всё уже будет зависеть не от него, от российских властей. Проблема выживания Лукашенко – это не проблема Путина, это проблема самого Лукашенко. И всё, что делает бессменный президент Беларуси, он делает для решения собственных задач".

Потому, поясняет эксперт, белорусскому диктатору приходится играть на повышение ставок, в том числе миграционным кризисом принуждая ЕС к диалогу и легитимизации Лукашенко. Но пока это работает больше на пользу России. При этом, подчеркивает Алексей Голобуций, Путин не хочет показывать ни своему окружению, ни Западу, что можно не легитимными способами убрать диктатора. Ведь это ударит и по нему.

"Ну, а то, что Лукашенко в последнее время заявляет... Пока это просто заявления. И он не похож на марионетку Кремля. В этом смысле Беларусь всё же не Никарагуа, которая везде и всюду поддерживает российскую линию. А при Лукашенко Беларусь Крым российским официально всё еще не признала. Потому что его заявления в стиле "хочу побывать в Севастополе" и "Крым де-юре и де-факто – российский" – это просто заявления, а не официальная позиция государства Беларусь. То есть, даже здесь пытается выкручиваться, оставлять возможность для лавирования", – акцентирует эксперт.

Он также напоминает, что механизм "давить мигрантами" – не новый. Несколько лет назад более цивилизованным способом так поступала, к примеру, Турция.

"Практически все понимают, что мигранты – больное место западного мира. Просто не каждый решается это использовать так, как в свое время сделал Эрдоган и как сейчас делает Лукашенко. С моей точки зрения, идея всё же была именно Лукашенко, а Москва ее так или иначе поддержала. Тем более, что такой кризис позволяет самой РФ решать свои тактические задачи – и по Беларуси, и по ЕС, – рассуждает Алексей Голобуцкий. – Думаю, Лукашенко, который всеми силами цепляется за власть, продолжит качать миграционный вопрос. Терять ему уже нечего. Прорывы на границе, в том числе с оружием – всё возможно. Как и то, что он может начать наслать мигрантов на Украину. Для него вообще идеальная ситуация – локальный военный конфликт с кем-то из соседей. Столкновение, в котором Россия как союзник вынуждена будет поддержать Беларусь".

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