Лукашенко раскритиковал Зеленского из-за возможного окончания войны

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном окончании войны в 2025 году, если международные партнеры присоединятся и выполнят план победы. По словам Лукашенко, Зеленский просто "ляпнул" что-то и "не ориентируется в пространстве".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко осуществил визит в РФ для участия в саммите БРИКС, где дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В ходе разговора белорусский диктатор прокомментировал слова Зеленского о возможном окончании войны в Украине.

"Оля, скоро, не скоро – это ведь не время. Если бы ты сказала, что в этом году, я бы сказал: Нет, война в этом году не закончится", — сказал Лукашенко.

Скабеева уточнила, что Владимир Зеленский говорил о возможном окончании войны в 2025 году. Лукашенко отреагировал и заявил, что президент Украины якобы вылез из бункера и что-то "ляпнул".

"Вылезть из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Вылезает оттуда и что-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими поклонниками. И они ему скажут, что нельзя", – сказал Лукашенко.

В итоге Лукашенко заявил, что слова Зеленского "смешны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко обвинил Зеленского в затягивании войны в Украине. По словам белорусского диктатора, Запад якобы хочет окончания войны, однако президент Украины не хочет идти на мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, требующем участия Беларуси в мирных переговорах об окончании войны в Украине.