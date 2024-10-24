logo

BTC/USD

67684.39

ETH/USD

2525.31

LTC/USD

70.54

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко раскритиковал Зеленского из-за возможного окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко раскритиковал Зеленского из-за возможного окончания войны

Александр Лукашенко считает, что Владимир Зеленский "не ориентируется в пространстве" по поводу войны в Украине.

сегодня, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном окончании войны в 2025 году, если международные партнеры присоединятся и выполнят план победы. По словам Лукашенко, Зеленский просто "ляпнул" что-то и "не ориентируется в пространстве".

Лукашенко раскритиковал Зеленского из-за возможного окончания войны

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко осуществил визит в РФ для участия в саммите БРИКС, где дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В ходе разговора белорусский диктатор прокомментировал слова Зеленского о возможном окончании войны в Украине.

"Оля, скоро, не скоро – это ведь не время. Если бы ты сказала, что в этом году, я бы сказал: Нет, война в этом году не закончится", — сказал Лукашенко.

Скабеева уточнила, что Владимир Зеленский говорил о возможном окончании войны в 2025 году. Лукашенко отреагировал и заявил, что президент Украины якобы вылез из бункера и что-то "ляпнул".

"Вылезть из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Вылезает оттуда и что-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими поклонниками. И они ему скажут, что нельзя", – сказал Лукашенко.

В итоге Лукашенко заявил, что слова Зеленского "смешны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко обвинил Зеленского в затягивании войны в Украине. По словам белорусского диктатора, Запад якобы хочет окончания войны, однако президент Украины не хочет идти на мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, требующем участия Беларуси в мирных переговорах об окончании войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-vojna-v-ukraine-v-nyneshnem-godu-ne-zakonchitsja-670412-2024/
Теги:

Новости

Все новости