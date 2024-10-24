Лукашенко раскритиковал Зеленского из-за возможного окончания войны

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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном окончании войны в 2025 году, если международные партнеры присоединятся и выполнят план победы. По словам Лукашенко, Зеленский просто "ляпнул" что-то и "не ориентируется в пространстве".
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко осуществил визит в РФ для участия в саммите БРИКС, где дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В ходе разговора белорусский диктатор прокомментировал слова Зеленского о возможном окончании войны в Украине.
Скабеева уточнила, что Владимир Зеленский говорил о возможном окончании войны в 2025 году. Лукашенко отреагировал и заявил, что президент Украины якобы вылез из бункера и что-то "ляпнул".
В итоге Лукашенко заявил, что слова Зеленского "смешны".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко обвинил Зеленского в затягивании войны в Украине. По словам белорусского диктатора, Запад якобы хочет окончания войны, однако президент Украины не хочет идти на мирные переговоры.
Также "Комментарии" писали о Лукашенко, требующем участия Беларуси в мирных переговорах об окончании войны в Украине.
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