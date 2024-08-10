Лукашенко распорядился начать стягивать войска к границе с Украиной: что известно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал указания усилить группировки войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях возле украинской границы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Belta" со ссылкой на министра обороны РБ Виктора Хренина.

Беларусь стягивает войска к границе с Украиной. Фото: из открытых источников

"Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы", — заявил он.

Соответствующие заявления прозвучали на фоне высказанного в адрес Украины обвинения Лукашенко в нарушении воздушного пространства Беларуси дронами.

Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины.

"Вчера (9 августа — ред.) в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка", – отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что в ситуации нужно разобраться. Диктатор попытался вновь обвинить Украину в провокациях, отметив, что Киев все еще не готов к миру и продолжает эскалацию этой напряженности. В контексте инцидента белорусский президент упомянул атаку ВСУ на Курскую область.

"Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров — 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься. Но никуда не денешься", — отметил Лукашенко.



