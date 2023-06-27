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Лукашенко рассказал, как убеждал Путина не принимать жесткого решения по Пригожину

Лукашенко рассказал, как убеждал Путина не принимать жесткое решение

сегодня, 17:03
Автор:
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Лиля Воробьева
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27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с силовиками рассказал свою версию истории о бунте главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Лукашенко рассказал, как убеждал Путина не принимать жесткого решения по Пригожину

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

В частности, Лукашенко рассказал, как предлагал Путину не торопиться с жестким решением.


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"Самое опасное, как я понял, — это не в том, какой она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принятое жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина)" — Мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с его командирами. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет", — сказал Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко назвал условие, при котором все погибнут. Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на мятеж основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина в России. По его мнению, эти события могут привести к "гибели". Белорусский президент рассказал, что сыграл роль посредника в конфликте между Пригожиным и Кремлем. Лукашенко в момент бунта вагнеровцев дал приказ белорусским войскам прийти в боевую готовность.

В конце речи Лукашенко в очередной раз обвинил НАТО. По словам президента Беларуси, военный альянс расширяет свои территории и наращивает потенциал в странах, находящихся вблизи Беларуси.

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко рассказал, чем будет заниматься Пригожин в Беларуси. В Беларуси глава ЧВК "Вагнер" Пригожин и его командиры будут заниматься обучением вооруженных сил, передавая им свой боевой опыт.





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Источник: https://t.me/bbbreaking/159150
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