Лукашенко рассказал, кто мешает Западу достичь мира в Украине

Белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "уперся", принимает самостоятельные решения и не соглашается идти на мирные переговоры, включающие территориальные уступки. По его словам, такая ситуация происходит якобы, несмотря на желание Запада закончить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС, где дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Во время разговора белорусский диктатор подверг критике Зеленского за нежелание идти на мирные переговоры на условиях Путина.

"Помните, мы раньше говорили, что мир будет тогда, когда захотят англосаксы или захочет Америка с теми натовцами, которые Украину поддерживают. Сегодня уже не совсем так. Эти понимают, что все — крах. Уперся Зеленский. Давить больше они на Зеленского не могут" , — сказал Лукашенко

По словам Лукашенко, Запад якобы хочет переговоров, давит на Зеленского, однако "не передавливает" президента Украины. Лукашенко считает, что Запад занял позицию, что только Украина может принять решение о территориальных уступках в случае переговоров, однако Зеленский не согласен с этим.

"Западники больше хотят, чтобы Украина и Зеленский сели за стол переговоров с Путиным и с Россией, чем сам Зеленский. И, мне кажется, нужно сесть за стол переговоров. И план будет выработан мирным урегулированием или окончанием войны только за столом переговоров", — сказал Лукашенко.

Напомним, что Россия, несмотря на заявления о готовности к "мирным переговорам", выставляет ультиматум, чтобы Украина отдала часть территорий, отказалась от движения в НАТО и была безъядерной страной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко в страхе, что потеряет пол страны, поэтому призывает приобщить Беларусь к мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали о том, что Беларусь готова помочь Украине.