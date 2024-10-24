Лукашенко рассказал, кто мешает Западу достичь мира в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "уперся", принимает самостоятельные решения и не соглашается идти на мирные переговоры, включающие территориальные уступки. По его словам, такая ситуация происходит якобы, несмотря на желание Запада закончить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС, где дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Во время разговора белорусский диктатор подверг критике Зеленского за нежелание идти на мирные переговоры на условиях Путина.
По словам Лукашенко, Запад якобы хочет переговоров, давит на Зеленского, однако "не передавливает" президента Украины. Лукашенко считает, что Запад занял позицию, что только Украина может принять решение о территориальных уступках в случае переговоров, однако Зеленский не согласен с этим.
Напомним, что Россия, несмотря на заявления о готовности к "мирным переговорам", выставляет ультиматум, чтобы Украина отдала часть территорий, отказалась от движения в НАТО и была безъядерной страной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко в страхе, что потеряет пол страны, поэтому призывает приобщить Беларусь к мирным переговорам.
Также "Комментарии" писали о том, что Беларусь готова помочь Украине.
Новости