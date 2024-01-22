Лукашенко рассказал о несчастном случае: что произошло с белорусским диктатором



















Президент Белоруссии Александр Лукашенко пострадал во время рубки дров. Как рассказал белорусский диктатор, ему на ногу упало бревно весом 80 килограммов.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Белорусские государственные СМИ опубликовали видео, на котором Александр Лукашенко жалуется на боль в ноге. На видео белорусский президент рассказал подробности несчастного случая, который с ним произошел.

"Я рубил дрова и упала большая колодка, килограммов 80 на ступню. Отек вот такой. Ходил-ходил такой, кажется ничего, а потом…", — рассказал Лукашенко прихрамывая на правую ногу.

Впоследствии появилось сообщение, что Лукашенко пропустит традиционный матч своей хоккейной команды. Причиной неявки стала травма белорусского президента.

Проблемы с ногами у белорусского диктатора случаются не в первый раз. Белорусские оппозиционные издания указывают, что Лукашенко заметно хромает по меньшей мере с 2020 года. А в 2021 году, во время встречи с Путиным, кремлевские СМИ лишь подчеркнули это, чтобы показать контраст с российским президентом. Также в сеть попадали видео хромающего Лукашенко на других встречах.

В 2024 году Александр Лукашенко отмечает свое тридцатилетнее правление в Белоруссии. Диктатор также ожидает принять участие в следующих выборах, которые пройдут в 2025 году. В случае победы, Лукашенко еще на семь лет возглавит страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко рассказал о своих страхах. Оказалось, что диктатор почти не пользуется инновационной техникой.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, который сообщил об окончании поставок российского ядерного оружия в Беларусь.