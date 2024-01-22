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Лукашенко рассказал о несчастном случае: что произошло с белорусским диктатором

Президент Беларуси Лукашенко говорит, что получил травму во время рубки дров.

сегодня, 10:07
Автор:
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Slava Kot
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пострадал во время рубки дров. Как рассказал белорусский диктатор, ему на ногу упало бревно весом 80 килограммов.

Лукашенко рассказал о несчастном случае: что произошло с белорусским диктатором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Белорусские государственные СМИ опубликовали видео, на котором Александр Лукашенко жалуется на боль в ноге. На видео белорусский президент рассказал подробности несчастного случая, который с ним произошел.

"Я рубил дрова и упала большая колодка, килограммов 80 на ступню. Отек вот такой. Ходил-ходил такой, кажется ничего, а потом…", — рассказал Лукашенко прихрамывая на правую ногу.

Впоследствии появилось сообщение, что Лукашенко пропустит традиционный матч своей хоккейной команды. Причиной неявки стала травма белорусского президента.

Проблемы с ногами у белорусского диктатора случаются не в первый раз. Белорусские оппозиционные издания указывают, что Лукашенко заметно хромает по меньшей мере с 2020 года. А в 2021 году, во время встречи с Путиным, кремлевские СМИ лишь подчеркнули это, чтобы показать контраст с российским президентом. Также в сеть попадали видео хромающего Лукашенко на других встречах.

В 2024 году Александр Лукашенко отмечает свое тридцатилетнее правление в Белоруссии. Диктатор также ожидает принять участие в следующих выборах, которые пройдут в 2025 году. В случае победы, Лукашенко еще на семь лет возглавит страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко рассказал о своих страхах. Оказалось, что диктатор почти не пользуется инновационной техникой.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, который сообщил об окончании поставок российского ядерного оружия в Беларусь.



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Источник: https://nashaniva.com/ru/334493
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