Лукашенко рассказал, сколько у него есть российских ядерных боеголовок

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси размещены несколько десятков самых современных российских ядерных боеприпасов.

Александр Лукашенко

При этом он назвал важным размещение именно тактического оружия на территории страны.

"Стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать. Но о тактическом оружии и речи быть не может — оно должно быть на территории Беларуси", — сказал Лукашенко.

При этом днем ранее президент Беларуси заявил, что применение российского ядерного оружия на территории страны решает он вместе с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что применение тактического ядерного оружия не прописан, в так называемой военной доктрине.

"Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным", - сказал Лукашенко.

По его словам, они вместе решают, как, где и когда применять тактическое ядерное оружие. При этом он добавил, что старается мало говорить об ядерке – поскольку это страшное оружие, которое "не дай бог придется применить".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия разместила в Беларуси ядерное оружие. При этом в Кремле агрессивно отреагировали на критику Запада по этому поводу. Там отметили, что такая критика вообще не может повлиять на намерения страны-агрессора.

Кроме того, лидеры некоторых государств опасаются, что Россия может пойти на применение ядерного оружия. В частности, якобы этого боятся советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и даже президент США Джо Байден. Именно поэтому они и рисуют "красные линии" в вопросе предоставления военной помощи Украине, чтобы РФ не обозлилась и не атаковала Соединенные Штаты ядерным оружием.



