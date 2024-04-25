Лукашенко рассказал, сколько у него есть российских ядерных боеголовок

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Ткачик Олеся
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси размещены несколько десятков самых современных российских ядерных боеприпасов.
Александр Лукашенко
При этом он назвал важным размещение именно тактического оружия на территории страны.
При этом днем ранее президент Беларуси заявил, что применение российского ядерного оружия на территории страны решает он вместе с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что применение тактического ядерного оружия не прописан, в так называемой военной доктрине.
По его словам, они вместе решают, как, где и когда применять тактическое ядерное оружие. При этом он добавил, что старается мало говорить об ядерке – поскольку это страшное оружие, которое "не дай бог придется применить".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия разместила в Беларуси ядерное оружие. При этом в Кремле агрессивно отреагировали на критику Запада по этому поводу. Там отметили, что такая критика вообще не может повлиять на намерения страны-агрессора.
Кроме того, лидеры некоторых государств опасаются, что Россия может пойти на применение ядерного оружия. В частности, якобы этого боятся советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и даже президент США Джо Байден. Именно поэтому они и рисуют "красные линии" в вопросе предоставления военной помощи Украине, чтобы РФ не обозлилась и не атаковала Соединенные Штаты ядерным оружием.
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