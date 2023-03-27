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Кремль отреагировал на критику Запада по ядерному оружию в Беларуси

В Кремле ответили, что критические комментарии Запада могут изменить планы России на размещение ядерного оружия в Беларуси.

сегодня, 14:20
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Автор:

Slava Kot

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на критику Запада, Российская Федерация не откажется от размещения ядерного вооружения на территории Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Кремль отреагировал на критику Запада по ядерному оружию в Беларуси

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время очередного брифинга перед журналистом озвучил позицию Кремля. Российский политик заявил, что вопреки критике многих стран в Европе и мире Кремль не будет менять позицию и в будущем разметит ядерное оружие в Беларуси.


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"Очевидно, что такая реакция не может повлиять на планы России", – сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси, после того, как там завершат работы по строительству специального хранилища. Также российский диктатор назвал примерно сроки окончания строительства – 1 июля 2023 года.

На такие сообщения отреагировали в США, заявив, что следят за ситуацией, но не меняют свою ядерную стратегию. Литва же призвала увеличить санкционное давление на Беларусь и Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ядерном оружии в Беларуси: что означают такие действия Путина для Украины и мира.

Также "Комментарии" писали об утечке секретных документов, свидетельствующих о планах Путина организовать "тотальную чистку" украинцев. Российский диктатор преследовал цель после быстрого захвата Украины уменьшить митинги неповиновения ловя протестующих, избивать их и отправлять в концлагеря. Таким образом, Путин ожидал получить лояльное население в Украине.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-27-23/index.html
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